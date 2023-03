Carmen Alcayde tira de la manta con esta fuerte revelación sobre David Valldeperas

La noticia sobre la maternidad de Ana Obregón después de haber recurrido a un vientre de alquiler a sus 68 años ha supuesto una revolución en España. Son muchas las críticas que ha recibido la presentadora y el tema se ha tratado en todas las tertulias televisivas. También en ‘Sálvame‘, donde Carmen Alcayde, a colación, ha desvelado lo que estuvo a punto de hacer por David Valldeperas, un director del programa.

En medio del debate sobre la gestación subrogada, Jorge Javier cortaba el directo para dirigirse a Carmen Alcayde: «Me acaba de contar algo David que me ha llamado mucho la atención. ¿A ti te importaría compartirlo con nosotros?». Esta pregunta pillaba totalmente descolocada a la colaboradora que, al saber de qué se trataba, lo acababa contando.

«Tenemos que decir que anteriormente David Valldeperas tenía otra pareja y él siempre ha querido ser padre. Siempre. Y tú, Carmen…», empezaba introduciendo el asunto Jorge para dar paso a su compañera: «Yo le ofrecí que si quería ser padre, yo me ofrecía si se podía. No se podía hacer porque es ilegal aquí, pero a mí me hubiera gustado».

«A mí no me hubiera importado para nada ayudarle a él a ser padre con mi vientre. Incluso a otro amigo», declaraba Carmen Alcayde, desvelando que estuvo a punto de convertirse en un vientre de alquiler para su jefe y amigo. «El embarazo es la época más bonita de mi vida y el dolor que pueda sentir alguien por no poder ser padres…», proseguía reflexionando.

Eso sí, Carmen recalcaba que en ningún momento lo haría con la condición de recibir una contraprestación económica: «Yo lo haría pero no por dinero». E insistía: «A mí no me hubiera importado tanto a Valldeperas como a un amigo o amiga prestarle mi vientre». «No lo voy a hacer porque es ilegal, pero si fuera legal, yo a esta edad ya no sé pero…», dejaba caer.