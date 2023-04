Manuel Cortés se enfrenta descaradamente a Ion Aramendi en plena conexión en ‘Supervivientes’

Ion Aramendi ha comenzado una nueva entrega de ‘Supervivientes 2023‘ especialmente serio por la situación que atraviesan los concursantes de Cayo Paloma. Tal y como ha indicado Laura Madrueño, los supervivientes no tienen fuego y se muestran cada vez más desganados protagonizando imágenes muy alejadas a las que nos tienen acostumbrados. Precisamente por ello, el presentador ha tenido que intervenir y emplear un tono crítico. Un directo reproche que ha tenido respuesta por parte de Manuel Cortés, quien no se ha quedado callado.

«Ya habéis visto que este maravilloso público os ha aplaudido, pero no hay muchos motivos para ello«, ha comenzado apuntando el moderador del debate. Acto seguido, ha pedido explicaciones y ha sido Adara la encargada de darlas: «El fuego se nos apagó en esta isla y no hay madera ya». Ante esta situación, Ion Aramendi ha pedido responsabilidades. Manuel Cortés se ha excusado diciendo: «Era una mañana muy rara, había mucha humedad y los troncos cuando fui a tocarlos estaban mojados… Algo extraño porque en el periodo de tiempo en el que nos levantamos era muy raro que se hubiera apagado».

Una explicación que no le ha valido al presentador, quien ha mostrado su peor cara: «De raro tiene poco. Cuando no se cuida el fuego, se apaga. ¿Quién era el responsable?». «El responsable éramos todos», han apuntado. Por su parte, el presentador ha derrumbado su teoría al apuntar que la humedad era apenas superior al 60%. El rapapolvo no se ha quedado ahí puesto que Ion ha preguntado por las veces que han intentado hacer fuego. «Ninguna porque hemos salido a buscar los utensilios que nosotros utilizábamos y no hay», ha respondido Alma.

Tras ello, el comunicador se ha interesado por la pesca y es que los concursantes, al no tener fuego, no han salido a pescar. «Matar un pez por matar un pez, la verdad que no», ha comentado Bosco como uno de los motivos. En ese punto, Ion Aramendi ha saltado: «Para que me quede claro. Si se os ha apagado el fuego, entiendo que aparece de ciencia infusa cuando aparentemente erais responsables y se apagó. Si no habéis intentado salir a pescar y si este programa se llama ‘Supervivientes’, ¿me podéis decir qué parte de supervivencia estáis haciendo?«.

Una intervención, la de Ion Aramendi, que ha molestado a los concursantes, quienes no han dudado en saltar. Mientras que en un primer plano se escuchaba a Alma Bollo quejarse de su situación, los micrófonos también han captado a Manuel Cortés encarándose al presentador. «Me parece que la pregunta es un poco sinsentido«, le ha arreado el hijo de Raquel Bollo sin cortarse un pelo. Por si fuese poco, antes de cortar la conexión, Ion ha acabado comparándoles con los concursantes del equipo contrario: «Hacen fuego todo el rato. No se les cansa el brazo, lo intentan, lo luchan y lo pelean porque eso es supervivencia». Algo que ha terminado por minarles.