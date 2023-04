Las 11 series más destacadas de abril: del final de ‘El Internado’ hasta el spin-off de ‘Grease’

El mes de abril va a empezar muy fuerte (y también va a terminar por todo lo alto). No solo va a ser el mes con mayor cantidad de estrenos de lo que llevamos de año, sino que abril va a marcar el estreno de nuevas series muy interesantes, además de la despedida de otras muy queridas. Pero además, va a destacar por tener una gran cantidad de proyectos españoles de todos los tipos. Desde lo más indie a lo más comercial. Y eso siempre es motivo de celebración.

Sin contar que grandes ficciones de la actualidad van a seguir con sus estrenos semanales (‘Succession‘, ‘The Mandalorian‘ o ‘Ted Lasso‘), hemos querido destacar 11 series que van a dar mucho que hablar este mes de abril. Porque tenemos el nuevo estreno de Filmin Original, ‘selftape’, tras ‘Doctor Portuondo‘ y ‘Auto-defensa‘. También vuelve ‘El Internado: Las Cumbres’ con su temporada 3, que también será la última. ¿Conseguirán cerrar todas las tramas abiertas satisfactoriamente?

A estas dos hay que sumarles el regreso de ‘Bienvenidos a Edén‘ o la nueva serie de Hugo Silva, ‘Pollos Sin Cabeza’, que llegará a finales de mes a HBO Max. ¿Y esas son las únicas? Para nada. Tendremos la serie de Rachel Weisz en Prime Video (‘Dead Ringers’), el final de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ o incluso el esperadísimo spin-off de Grease, que llegará a SkyShowtime el 7 de abril.

Aparte de todos esos títulos, en esta lista os destacaremos los más importantes de Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime. Pero también la lista del resto de las series que llegan, vuelven, o se despiden.

Selftape

Sinopsis: Las hermanas Joana y Mireia son dos jóvenes actrices que conocieron la fama y el éxito a muy temprana edad. Años después, Mireia vuelve a Barcelona tras triunfar como actriz en Oslo. El frío recibimiento de su hermana Joana no es el que se esperaba. Incapaces de comunicarse y arreglar las cosas, todo da un vuelco cuando le ofrecen a Mireia un papel que tenía que hacer Joana. A partir de este momento saldrán a la luz secretos, mentiras y traumas del pasado que obligarán a las dos hermanas a replantear muchos aspectos personales de sus vidas, como el trabajo, el amor, la amistad o su propia relación.

Un proyecto conjunto con Filmax y, aunque puede parercerlo, no tiene nada que ver con ‘Auto-defensa’. Sus creadores son Joana y Mireia Vilapuig, su directora es Bárbara Farré y su productor Iván Mercadé. Por ahora no se sabe si habrá más temporadas. Son 6 capítulos de 30 minutos.

“Cuando hicimos ‘Pulseras rojas’, nos cambió la vida. Prácticamente las únicas chicas y hermanas. A partir de ahí nos empezaron a conocer, a llegar castings y selftapes (castings que se graban en casa y mandas). Nos llegaban a las dos para el mismo personaje y ahí salía lo mucho que nos comparábamos”, comenta Mireia Vilapui.

Fecha de estreno: 4 de abril

Plataforma: Filmin

Grease: Rise of the Pink Ladies

Sinopsis: La serie musical tiene lugar 4 años antes de la película de ‘Grease’. En 1954, antes de que el rock ‘n’ roll dominara todo, antes de que los T-Birds fueran los más molones del colegio, cuatro perdedoras se atreverán a divertirse a su manera, iniciando un movimiento que cambiará el Rydell High para siempre.

Sí, sabemos que nadie había pedido un spin-off de ‘Grease’. Pero quién va a negarse a verlo, si es una nueva historia de uno de los mejores musicales de la historia. Desde luego, nosotros no. Serie musical, con bailes y canciones creada y producida por Annabel Oakes, que ya brilló en ‘Transparent’.

Aunque la crítica ha recibido el estreno con bastante cautela y sin mucho entusiasmo, lo cierto es que es uno de los grandes estrenos de esta primera mitad de año. Y quizá el más importante que ha llegado a nuestro país de la mano de SkyShowtime. Solo falta comprobar si realmente era una historia necesaria… o habría sido mejor dejar descansar a Danny y Sandy para siempre.

Fecha de estreno: 7 de abril

Plataforma: SkyShowtime

El Internado: Las Cumbres (Temporada Final)

Sinopsis: Tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios que habitan el internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna procedente de una residencia de acogida en la que ya no saben qué hacer con ella. Zoeconecta desde el principio con el grupo, que pronto se ve envuelto en desapariciones y crímenes horribles entre los muros del monasterio. Una carrera a vida o muerte, que se convertirá en toda una prueba de fuego para su amistad. Mientras, Alicia/Inés y León se verán envueltos en una carrera a contrarreloj para escapar de la muerte y su pérdida de memoria.

Esta secuela-reboot (recuela, como dirían en ‘Scream VI’) ha sido creada Laura Belloso y Asier Andueza para Amazon Prime Video. Aunque muchos fueron los que dijeron que no duraría más de una temporada, el tiempo no les ha dado la razón. La serie ha conseguido llegar hasta su tercera temporada y, pese a que no ha hecho el ruido esperado, sí que es una digna continuación de la serie original.

En esta temporada final, se unen al reparto Lydia Pavón (‘La edad de la ira’), Nagore Aramburu (‘Patria’), Mia Lardner y Zigor Bilbao. Y también destacar la presencia de Asia Ortega, que parece haberse convertido en la reina de las plataformas en nuestro país. Recordemos que hace menos de un mes estrenó la serie de ‘Hasta el cielo’.

Fecha de estreno: 7 de abril

Plataforma: Prime Video

Tiny Beautiful Things

Sinopsis: El matrimonio de Clare con su esposo Danny apenas avanza; su hija adolescente, Rae, cada vez se aleja más de ella; y su prometedora carrera como escritora es prácticamente inexistente. Así que, cuando un antiguo compañero de escritura le pide que asuma el cargo de columnista de consejos en Dear Sugar, ella piensa que no está en posición de dar consejos a nadie. Sin embargo, tras aceptar a regañadientes el puesto comenzará a desplegar su memoria, explorando los momentos más cruciales de su vida desde la infancia hasta la actualidad, profundizando en la belleza, la lucha y el humor de sus heridas no cicatrizadas. A través de Sugar, Claire logra apaciguar a sus lectores y a sí misma, mostrando que hay posibilidad de rescate y que nuestras propias historias pueden salvarnos. Y, tal vez, traernos de vuelta a casa.

Gracias a la serie de ‘WandaVision’ (en España ‘La Bruja Escarlata y Visión’), el mundo redescubrió a Kathryn Hahn, una de las mejores comediantes de los últimos años. Su papel como Agatha Harkness fue de lo mejor de la serie de Marvel, y le dio un empujón a su carrera de manera internacional. Ahora llega con una nueva clase de interpretación con ‘Tiny Beautiful Things’, dramedia basada en el libro homónimo de Cheryl Strayer,

Kathryn Hahn no está sola y el reparto de la serie lo completarán Sarah Pidgeon, Quentin Plair y Tanzyn Crawford, Owen Painter, Merritt Wever, Elizabeth Hinkler y Michaela Watkins. Una serie que nos llega a través de Disney Plus a España.

Fecha de estreno: 7 de abril

Plataforma: Disney Plus

Bienvenidos a Edén (temporada 2)

Sinopsis: Con nuevas amenazas en la isla y sin salida, la rebelión desencadena una intensa batalla por la libertad mientras Astrid lleva a cabo sus planes para el Nuevo Edén.

‘Bienvenidos a Edén’ tuvo una tibia acogida en nuestro país cuando estrenó su primera temporada en Netflix. Pero eso no podría calificar a la serie de fracaso. ¿Por qué? Bueno, fácilmente se convirtió en uno de los contenidos en español más vistos en todo el mundo en la plataforma. Impresionante, ¿eh? ‘Bienvenidos a Edén’ es una serie de ciencia-ficción y misterio que puede recordar a otras clásicas como ‘El Prisionero’, o incluso la película ‘Fantasy Island’.

Sus creadores, Joaquín Górriz y Guillermo López, a partir de una idea de Raimon Masllorens, casi son debutantes con esta serie. Y, en su reparto, a las protagonistas Amaia Salamanca y Amaia Aberasturi, se les unirán Carlos Torres y Nona Sobo entre otros. Una segunda temporada que pretende explotar al máximo todo el lore creado en los primeros episodios, y que pretende aumentar más, si sabe, los misterios planteados. Una de las series más esperadas del mes de abril, y con razón.

Fecha de estreno: 21 de abril

Plataforma: Netflix

Dead Ringers

Sinopsis: Las gemelas Mantle son brillantes, exitosas y lo comparten todo, incluidos sus amantes. Ambas son ginecólogas y tienen una misión: transformar la práctica en las que las mujeres dan a luz. Su proyecto empieza en Manhattan, donde serán pioneras de un estudio médico que roza lo ilegal, porque están dispuestas a desafiar los límites de la ética con tal de llevar la atención médica de la mujer a la vanguardia.

Rachel Weisz es una de las mejores actrices de su generación. Sí, muchos la recordamos por su Evelyn de la saga de ‘La Momia’. Aunque en los últimos años nos e ha prodigado mucho en proyectos de gran envergadura (quizá su último gran papel fuera en ‘Viuda Negra’), siempre es una actriz a tener en cuenta. Y ‘Dead Ringers’ es su debut como protagonista en una serie de televisión. ¡Y encima por partida doble?

¿Cómo que por partida doble? Fácil: Weisz interpretará a dos gemelas. Si no teníamos suficiente con una sola Rachel, nos llegan dos, pero tampoco vamos a quejarnos, ¿no? Esta serie es una adaptación de ‘Inseparables’, el clásico de David Cronenberg con Jeremy Irons de protagonista, que a su vez era una adaptación del libro de Bari Wood y Kack Geasland. En esta ocasión, tenemos a Alice Birch al mando para darle una nueva visión feminista a la historia.

Fecha de estreno: 21 de abril

Plataforma: Prime Video

Tú también lo harías

Sinopsis: Un atraco a mano armada tiene lugar en la línea de autobús que conecta el aeropuerto con varias ciudades cerca de Barcelona. ¿El resultado? Los tres atracadores muertos, una persona en busca y captura y seis testigos incapaces de identificar al fugitivo. El agente Fran Garza (Pablo Molinero) y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospechan que los testigos no cuentan la verdad. Los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. El caso pronto se vuelve viral y la opinión pública se posiciona a favor del fugitivo utilizando el hashtag: #TúTambiénLoHarías.

Disney Plus estrena su segunda serie con producción española tras ‘La chica invisible‘. Solo esperamos que esta tenga un poco más de recorrido que la ficción que adaptaba la novela de Blue Jeans. En este caso, tenemos al director David Victori y al guionista Jordi Vallejo (‘No Matarás’) como equipo creativo de una serie que piensa ponernos entre la espada y la pared. Un thriller intenso que nos planteará dilemas morales muy interesantes, y que pueden generar conversación en redes durante semanas.

¿Tú también harías un pacto con un asesino si sus intenciones fueran buenas? Complicado, ¿eh? Este problema es el que plantea ‘Tú también lo harías’, que tendrá como protagonistas a Ana Polvorosa, Michelle Jenner, Paco Tous, Pablo Molinero, Ana Wagener y Elena Irureta. Vamos, un reparto de 10.

Fecha de estreno: 26 de abril

Plataforma: Disney Plus

Amor y Muerte

Sinopsis: Narra la verdadera historia de dos parejas: los Montgomery (Candy y Pat) y los Gore (Betty y Allan). Estos son aparentemente unos buenos amigos que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas… hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a empuñar un hacha.

Abril parece ser el mes con series con protagonistas de Marvel… sin ser de Marvel. A la ficción protagonizada por Kathryn Hahn, o a la serie que tiene a Rachel Weisz por partida doble, hay que sumarla ‘Amor y Muerte’, con Elizabeth Olsen como protagonista. Sí, la mismísima Wanda Maximoff, a.k.a. Bruja Escarlata.

David E. Kelley, uno de los creadores televisivos más importantes de las últimas décadas (‘Big Little Lies’ o ‘Ally McBeal’), está detrás de esa serie que llega gracias a HBO MAX a España, y que está basada en un caso real. Eso es lo que suele dar más miedo, ¿verdad? Elizabeth Olsen estará acompañada por Jesse Plemons, Lily Rabe y Patrick Fugit. Y pese a que aún ni siquiera se ha estrenado, ya suena para todos los grandes premios de este año.

Fecha de estreno: 27 de abril

Plataforma: HBO MAX

El Hijo Zurdo

Sinopsis: Lola es una madre de clase acomodada con dos hijos que asiste a la deriva del menor de ellos, Lorenzo, hacia las oscuridades de un grupo radical. La historia sigue la huella de la actualidad más incómoda, y abunda, al narrar el conflicto de Lola, en la maternidad temprana y el antiguo estigma de ser zurdo. En el intento por comprender y recuperar a su hijo, Lola se relacionará con Maru, madre de diferente clase social que vive una situación similar a la suya. Adaptación de la novela homónima de la escritora Rosario Izquierdo.

Nueva serie española que llega a Movistar Plus, con María León, Tamara Casellas, Germán Rueda, Hugo Welzel y Numa Paredes como protagonistas. Pero… ¿De qué nos suena ‘El hijo zurdo’? Quizá porque está basada en el libro de la escritora Rosario Izquierdo, que se metía de lleno en los problemas sociales actuales acerca de la maternidad. O quizá por la polémica que rodeó a su fiesta de fin de rodaje. Sí, estamos hablando de la detención de María León por una presunta agresión a una policía.

La serie ha sido creada por Rafael Cobos, que co-creó ‘La Peste’ junto a Alberto Rodríguez, director de ‘La Isla Mínima’. Así que podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que vamos a estar ante un thriller con mucho drama y mucha intensidad, y que se convertirá en una de las series más importantes no solo de abril sino del año.

Fecha de estreno: 27 de abril

Plataforma: Movistar Plus

Citadel

Sinopsis: Hace 8 años de la caída de Citadel. La agencia mundial de espionaje independiente, encargada de velar por la seguridad de todos, fue destruida por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. Tras la caída de Citadel, los agentes de élite Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) intentan escapar con vida, pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas con nuevas identidades, sin ser conscientes de su pasado. Hasta que una noche, Mason es localizado por su antiguo colega de Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), que necesita desesperadamente su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial.

Estamos ante uno de los proyectos más esperados de Amazon. ¿Por qué? Desde la plataforma han insistido en que será una serie sin precedentes, y que con ella buscan crear diferentes spin-offs en todo el mundo. Pero no solo por eso, sino porque lleva el sello de los hermanos Russo, directores de algunas de las mejores películas de Marvel. Aunque, lejos de la Casa de las Ideas, los Russo no han dejado de pinchar con sus proyectos. ¿Será ‘Citadel’ su redención y su gran éxito, ese que tanto tiempo llevan buscando?

El presupuesto de los 6 episodios es uno de los más abultados de la historia (se habla de 200 millones). Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas son la pareja protagonista de esta nueva serie, acompañados por Stanley Tucci y Lesley Manville.

Fecha de estreno: 28 de abril

Plataforma: Prime Video

Pollos sin cabeza

Sinopsis: Sigue la vida de Alberto Martín Ruiz, un ex futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman “Beto”, quien acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que le conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre: su jugador más potente se va y su novia le deja.

Este proyecto, que va a llegar sin mucho ruido, tiene tres nombres detrás muy potentes: Carolina Bang y Alex de la Iglesia, productores a través de Pokeepsie Films, y Jorge Valdano Sáenz. Cuidado, que no es el jugador, entrenador y comentarista sino su hijo. Una serie sobre el fútbol en nuestro país o, más bien, sobre lo que hay detrás del fútbol. Hugo Silvia interpreta a Beto, un representante de futbolistas y, como suele pasar en estas historias, empieza muy arriba y, a los pocos minutos, todo su mundo se le viene abajo.

Junto a Silva estarán Dafne Fernández, Kira Miró, Óscar Casas y Gorka Otxoa. Un reparto de primera para una serie que debería haber llegado antes, sobre todo porque es extraño darse cuenta que, en nuestro país, casi no haya ficciones sobre el fútbol. ¿Será ‘Pollos sin cabeza’ el proyecto que desencadene todo?

Fecha de estreno: 28 de abril

Plataforma: HBO MAX

Otras series que llegan (y vuelven) este mes de abril