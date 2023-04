La significativa publicación de Alessandro Lequio sobre su hijo Aless que llama mucho la atención

Alessandro Lequio es uno de los vértices en toda la polémica que se ha originado en torno a la maternidad de Ana Obregón. Su posición no es nada fácil por todo lo que está reviviendo involuntariamente. Menos aún siendo colaborador de ‘El programa de Ana Rosa‘ y teniendo que estar presente en las incesantes tertulias que se forman en torno a este asunto. Eso sí, desmarcándose de ellas por completo y optando por un silencio inexpugnable.

Una postura que -como él mismo ha defendido- lleva aplicando desde el 13 de mayo de 2020, día en que murió su hijo, y que no está dispuesto a cambiar. El conde se ha negado en rotundo a contestar a cualquier cuestión planteada por sus compañeros en estas semanas y ha hecho hincapié en una determinación en la que se va a mantener firme.

«Nunca he comentado nada ni he enseñado lo que yo sentía. Y eso es lo que voy a seguir haciendo porque sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respecto a mi hijo, por el máximo respeto que le tengo. Yo no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Me conocéis y sabéis que no voy a cambiar», dijo hace un par de semanas, suplicando así a la prensa que se olvidara de él.

Algo parecido clamó también este mismo miércoles. «Por respeto a mi principio de silencio, necesito no hablar más. Aunque en los últimos días he realizado algún comentario puntual por la presión que he sentido, mi deseo y sobre todo mi necesidad es no volver a hacerlo», sentenció ante Ana Rosa y Joaquín Prat. Una petición que sus compañeros respetaron. Incluso la presentadora exigió cambiar de tema a su director.

Sin embargo, ha llamado poderosamente la atención lo que Alessandro Lequio ha publicado en las últimas horas en su cuenta oficial de Instagram y que viene a romper de alguna forma esa regla de oro que insiste en preservar. «Caminando siempre en la misma dirección», ha escrito junto a una imagen en la que aparece él y su hijo Aless andando por la calle.

Un mensaje que se ha interpretado como una indirecta a Ana Obregón y como una manera de compartir públicamente que, con su silencio, está haciendo exactamente lo que a su hijo le gustaría hacer. Lo doblemente llamativo de este inesperado movimiento en sus redes es la hora del lanzamiento del post: las cinco de la mañana.