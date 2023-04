La rocambolesca anécdota de Leticia Sabater con la gestación subrogada: «Es muy ignorante»

Este domingo, 9 de abril, ‘Socialité‘ ha continuado hablando del tema del momento: Ana Obregón, después de que ésta reconociera haber sido abuela mediante gestación subrogada. A raíz de esto, Leticia Sabater ha hecho unas impactantes revelaciones al programa que presenta María Patiño.

Antes de dar paso a un reportaje sobre investigación de úteros artificiales, el director del programa, Javier de Hoyos, ha querido hacer un inciso. «Antes quiero irte con una historia rocambolesca y verídica», empezó explicando el periodista, al tiempo que desvelaba que «hay una famosa de este país a la que le habrían ofrecido ser vientre de alquiler. Me lo contó hace un año. Y le he pedido que nos lo cuente».

Acto seguido, Javier de Hoyos dio paso al vídeo con las declaraciones de Leticia Sabater. «Un amigo mío que tiene novio me propuso si podía ser yo el vientre de alquiler», reconoce la polifacética presentadora y cantante. Además, deja claro que «todavía puedo tener hijos y me lo pensé», ya que, «en cuanto a salud hago deporte y me cuido».

Leticia Sabater en ‘Socialité’

Las tres razones por las que Leticia Sabater no quiso ser vientre de alquiler

Sin embargo, finalmente declinó ser madre gestante y argumentó tres razones para tomar esta decisión. La primera, «creo que ya no tengo edad, tienes que estar cercana a la edad de tu hijo, para divertirte con él, y estar cercana a él…». Además, admite que «sería incapaz de parir un hijo mío y dárselo a otra persona. No soy tan fría. Estoy segura de que después de parir a un hijo mío me lo habría quedado yo, con lo cual, yo no sirvo para eso».

Para terminar, Leticia Sabater reveló su tercera razón para decir que no a sus amigos: «Para mí es importante no deformarme el cuerpo a mi edad». Ya que, según confiesa, tiene que hacer frente a muchas citas musicales que tiene concertadas: «Hago cien conciertos».

Tras escuchar semejantes declaraciones, María Patiño se ha mostrado demoledora con Leticia Sabater, por su falta de rigor: «Me parece que es muy ignorante. Primero porque las madres gestantes no tienen ovario propio para evitar precisamente el apego una vez que des a luz».

«Como son temas serios, me parece muy bien la anécdota y me la creo, pero tiene que informarse antes de hablar, fundamentalmente por respeto», ha sentenciado la presentadora.