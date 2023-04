La pareja que ha sobrevivido realmente a ‘La Isla de las Tentaciones 6’ tras salir del reality

Uno de los momentos más insólitos del reencuentro de ‘La isla de las tentaciones 6‘ se ha vivido con la llegada de Lydia y Manuel, puesto que se trata de la única pareja que lograba salir junta de las hogueras finales y su relación tras el programa se ha consolidado cómo se vio este lunes en el seis meses después. Se trata de un detalle que la propia Sandra Barneda no ha dejado pasar por alto. «¡Por fin una pareja que entra junta y seis meses después!», ha exclamado la presentadora nada más verles. «Han pasado seis meses y ‘La isla de las tentaciones’ me ha enseñado a valorar más a mi pareja», ha confirmado ella.

De igual manera, Lydia ha asegurado: «Salí de la isla siendo otra persona y se me ha notado, poco a poco. En general noto que nos peleamos mucho menos». «El comportamiento de Lydia en la isla fue increíble y me hizo cambiar por completo mi amor hacia ella», ha respondido él. A pesar de este dulce comienzo, la presentadora les ha recordado algunos de sus momentos más críticos durante su paso por el programa. «No me ha gustado nada. Se me ha removido todo otra vez y me cuesta hasta hablar», ha reconocido Manuel.

Al mismo tiempo, el joven ha reconocido arrepentirse por sus maneras: «Fueron exageradas y me arrepiento mucho». Sobre el espejo, Manuel ha asegurado: «No noté amor. Noté mucho enfado y no lo entendía». «Él se culpabiliza mucho por lo que ha hecho y yo he hecho lo mismo… Cuando lo tuve al lado era como una lucha de que no nos entendíamos», ha comentado ella. No ha sido lo más duro de escuchar puesto que Manuel no ha tenido reparo en asegurar haber dudado de Lydia: «Al principio pensaba que Lydia iba a caer en la tentación, sinceramente lo pensaba».

Por su parte, Lydia ha apuntado: «Me sentí culpable porque era como responsable de que él se hubiese dejado llevar hasta ese punto». Poco ha tardado en salir el nombre de Miriam, la que fue tentadora de Manuel. «Estaba confundido porque en todo momento sabía que había un límite… Me cegó porque hasta el momento del espejo mantuve las distancias, pero desde ese momento dije «me dejo llevar»».

Precisamente Miriam ha intervenido en el reencuentro de ‘La Isla de las Tentaciones’ caldeando más el ambiente: «Lo que tuvimos en la isla fue increíble. Tuvimos los dos una conexión muy real. Creo que no hiciste nada por miedo, no porque no quisieras. Creo que fuera también has querido intentar tener contacto, ya que me has estado mirando mis historias de Instagram todos los días».

Lejos de quedarse callada, Miriam ha soltado: «Si Manuel te ha puesto los cuernos una vez te los va a poner dos porque la gente no cambia» Un mensaje que ha cabreado a Manuel: «El último comentario sobra muchísimo porque he demostrado con actos que no es cierto». Por su parte, Lydia ha apostado por su relación: «Yo estoy muy convencida de lo que siento por Manuel».

Al ver su entereza, Sandra Barneda ha preguntado por la fórmula secreta para que una pareja por fin haya salido junta de esta edición: «¿Osea que de ‘La isla de las tentaciones’ se puede salir mucho más unido? ¿Cuál es la fórmula?». Mientras que Manuel ha apostado por la confianza, ella ha comentado: «Y darle una oportunidad también porque podemos sacar las cosas de contexto y, al fin y al cabo, él también vio cosas de mí». «En todo momento os pusisteis en la piel del otro, incluso en la hoguera final os supisteis comunicar en un momento de tensión complicadísimo», ha vuelto a apuntar la presentadora. Acto seguido, los dos ponían fin definitivamente al reality juntos y más reforzados que nunca.