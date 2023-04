La fuerte acusación a Gema Aldón en ‘Supervivientes’ que Carlos Sobera tuvo que silenciar

Reencuentro de alto voltaje el que se ha vivido en el plató de ‘Supervivientes 2023‘ entre Gema Aldón y Raquel Mosquera. Las dos exconcursantes se han mostrado distanciadas desde el comienzo del espacio. De hecho, sus enfrentamientos no tardaron en aparecer y se remontan hasta a día de hoy puesto que, en su última aparición pública, ambas han mantenido un tenso rifirrafe por el que Carlos Sobera ha tenido que intervenir.

Gema Aldón ha sido la primera en hacer frente a Raquel Mosquera: «Te quería pedir perdón por las formas en las que te he dicho dicho las cosas, pero razón en lo que te decía no me faltaba». A pesar de su disculpa, los reproches no han cesado por parte de la hija de Ana María: «Me parece muy feo que me digas que soy el fantasma de la golosina porque igual que está feo que yo me meta con el físico de una persona diciendo que está gorda, está muy feo que te metas con el físico de una persona que está delgada. Tú no sabes lo que yo he pasado en mi vida para estar así«.

Poco después, Raquel Mosquera ha vuelto a abordar la cuestión anteriormente iniciada: «Cuando dije lo del espíritu de la golosina, yo no tengo que saber lo que ha ocurrido en su vida si a mí me llama gorda». En ese momento, Gema ha interrumpido para negar la mayor: «Yo nunca te he llamado gorda. Eso es mentira, es falso». «Es lo que me llamó», ha insistido la peluquera.

La bronca entre ambas no se quedaba ahí. Raquel Mosquera acusaba a Aldón de meterse con su enfermedad y la medicación que toma: «¿También es mentira cuando dijiste lo del litio? Es lo que tomo y eso es coger una documentación. Eso es privadísimo. Y dice que yo tomo litio. Habla sobre mi enfermedad. Eso se ha visto ahí». «Eso lo vas comentando tú a los grupos», se ha excusado la hija de Ana María Aldón al mismo que le llamaba «sinvergüenza» y «mentirosa».

Ante la agarrada desbordante entre Gema y Raquel, Carlos Sobera tuvo que intervenir y pedir silencio: «Chicas, escuchad. Por favor, no entréis en discusiones particulares». Sin embargo, el conductor de la gala no ha conseguido que se callasen. Aun así, no cejaba en su empeño: «No vamos a hablar de las condiciones médicas de ninguna de vosotras. Pero basta ya, por favor». Una vez que logró que ambas cesaran, zanjó: «¡Basta! Insisto que no se habla de las condiciones médicas de nadie«.