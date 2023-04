Sergio Garrido se atreve a llamar así a Gema ante Ana María Aldón y ella revienta en ‘Fiesta’

«Gema Aldón es una quinqui y una chunga, una mala persona. Es una tía muy negativa y provocadora. Ha sido la peor de este concurso», ha asegurado Sergio Garrido sobre Gema Aldón, su ex compañera de ‘Supervivientes 2023’. Unas palabras que, como era de esperar, han enfadado muchísimo a la madre de la joven, Ana María Aldón, quien antes de todo esto era gran amiga del paparazzi.

Ambos han protagonizado un fuerte encontronazo este sábado, 8 de abril, en el programa ‘Fiesta’, donde ambos colaboran. Sergio Garrido incluso se ha atrevido a opinar sobre la relación entre madre e hija: «Yo creo que entre madre e hija no hay buena relación. Gema me contó que tuvo una infancia muy solitaria».

Tras escuchar estas demoledoras declaraciones, Ana María Aldón ha dado por rota su amistad con el periodista: «Espero que esté contento y esté satisfecho con lo que ha hecho con mi hija y conmigo. Yo jamás haría eso con tus hijos. Me da mucha pena por la relación que teníamos. Has vendido a mi hija».

Ana María Aldón y Sergio Garrido en ‘Fiesta’

Sergio Garrido a Ana María Aldón: «Tu hija no se merece la madre que tiene»

«Si lo haces en privado tiene un matiz, pero si lo haces de manera pública de manera tan brutal… es lógico que me siente mal», ha añadido la diseñadora. Su reencuentro en plató ha sido muy frío. Y, aunque Sergio ha intentado matizar sus palabras, su compañera ha seguido muy enfadada con él.

Sergio Garrido ha insistido delante de Ana María Aldón en definir de forma muy negativa a Gema, retratándola como una persona complicada tras haber compartido aventura en Honduras: «Tu hija es muy complicada. Vete con ella dos semanas al pisito de ‘Solos’ y a ver cómo salís».

Finalmente, el periodista ha acabado pidiéndola disculpas a su ex amiga, pero a ella, no a su hija: «Tu hija no se lo merece, ni se merece la madre que tiene, que vale millones. Me duele. Te pido disculpas a ti, eres maravillosa, la mejor persona que he conocido a ti, pero me da pena por tu hija, que no valora nada, y me jode mucho». Pero Ana María no da un paso atrás: «Has vendido a mi hija».