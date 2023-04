Katerina causa impresión con las secuelas físicas por ‘Supervivientes’: «Es muy fuerte»

Katerina Safarova se ha convertido en la cuarta expulsada de ‘Supervivientes 2023‘ y ya ha regresado a España, donde está intentando recuperar su vida al completo. La influencer ha logrado, pese a su corta estancia en el reality de Telecinco, convertirse en una de las claras protagonistas de la edición por su romance con Manuel Cortés. No obstante, también ha tenido que arrastrar varias secuelas físicas.

Lo que más impacta cada año a los concursantes de ‘Supervivientes’ es ver como en cuestión de poco tiempo el cuerpo les cambia por completo. Durante su paso por el reality no tienen acceso a espejos, por lo que la primera vez que se ven ya es una vez expulsados, lo que para algunos se convierte en un completo shock.

Es lo que le ha ocurrido a Katerina, que desde que tuviera que abandonar Honduras está muy preocupada por el estado de su piel. La sequedad de la zona, la falta de cuidado y las picaduras hacen que no se encuentre en su mejor momento: «No quiero hacerme ilusiones, pero creo que tengo la piel mejor que ayer. Me da rabia que las picaduras parecen granos, pero no son granos».

Katerina muestra el estado de sus piernas tras ‘Supervivientes’.

La joven influencer ha compartido cómo está su piel con sus más de un millón de seguidores: «Os voy a ir mostrando el proceso de mi recuperación». Y, como no, Katerina ha expresado su frustración por las secuelas físicas que tiene por su paso por ‘Supervivientes’: «Es que cuando veo mis piernas y me miro en el espejo y veo mis manos digo: «¿En qué momento, cómo puedo estar así?». Es frustrante porque viene verano y para llevar vestidos, pantalones cortos… es que ni siquiera puedo esconderme las manos».

Asimismo, Katerina se ha mostrado desesperada por no saber cuándo su piel va a volver a como estaba antes de saltar del helicóptero: «No sé cuánto van a durar las marcas que tengo. Es muy fuerte… No son solo las picaduras, es que la piel está superseca. Paso la mano y no es suavita, es como… no sé cómo explicarlo».