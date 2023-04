Jesús Castro no se corta en desmontar la imagen de ‘MasterChef’ y lo que dice es demoledor

No es la primera vez que Jesús Castro se muestra muy crítico con ‘MasterChef Celebrity’ y con su dura experiencia en el talent culinario de RTVE. Ahora, el actor ha concedido una entrevista a la revista ‘¡Hola!’, donde ha hablado de su vida personal y, también, de su paso por el concurso de cocina, del que ha llegado a decir que es «un ‘Gran Hermano’ con cacerolas».

«Yo creía que era un talent de cocina, pero es como un ‘Gran Hermano’ con cacerolas. Buscan conflictos internos, y, al final, lo que menos hacen es cocinar», asegura el protagonista de ‘El Niño’ sobre lo que se cuece realmente tras las cámaras para luego generar contenido. Además, deja caer que los fogones es lo que menos interesa del reality: «Yo no aprendí nada de cocina. Sé algo de cocina, pero no gracias a ‘MasterChef’. Es porque llevo viviendo solo 12 años».

Tras su salida del programa ya avisó que su experiencia fue «nula». Incluso tuvo algún que otro rifirrafe con el cocinero y miembro del jurado Jordi Cruz. Entre ellos, la tensión se podía cortar con un cuchillo.

Jesús Castro en ‘MasterChef Celebrity»

Jesús Castro sobre las críticas: «No tienen el poder de hacerme daño»

Durante su entrevista con la citada revista, Jesús Castro también habla de la fama. «Cuando empecé y entré en ‘El Niño’ y en ‘El Príncipe’, la verdad que fue un cambio drástico. Sobre todo, en cómo la gente me trataba a mí. Porque yo sí que intentaba tratar a la gente por igual y mis prioridades eran mi familia y los míos. Pero sí que ves que la gente a tu alrededor cambia y ahí es cuando cuesta más tener los pies en el suelo, pero no tengo que hacer mucho para mantenerlos porque soy un chico de Vejer», comenta.

El actor también tiene claro que una parte del mundo del famoseo conlleva críticas en redes. Pero eso a él le da lo mismo: «Para la gente soy Jesús Castro: más chulo, más prepotente, más sincero, más mentiroso… Pero es la opinión de ellos, que al final a mí no me vale absolutamente nada. Yo escucho toda crítica, siempre que sea constructiva. Pero es verdad que en España y en las redes, sobre todo, pues gusta hacer daño. Pero no tienen el poder para hacerme daño».