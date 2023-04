Gran polémica con Merche en ‘Tu cara me suena’ por su fallida actuación: «Horrible»

Era sin duda una de las actuaciones más esperadas de la noche. Desde que la semana pasada, Atresmedia colgara la gala 5 de ‘Tu cara me suena 10‘ en Atresplayer Premium se generó mucho revuelo por la actuación de Merche convertida en Ana Mena junto a Abraham Mateo.

Y es que nada más empezar la canción de «Quiero decirte» muchos veían que la voz de Merche era igual que la de Ana Mena. Por eso, fueron muchos los que no dudaron en condenar a la cantante y al programa de Antena 3 pues consideraban que la artista estaba haciendo playback y lo que se podía escuchar de verdad era la voz de la propia Ana Mena.

Ante tal aluvión de críticas en redes sociales, Merche se vio obligada a salir al paso y dar explicaciones señalando a ‘Tu cara me suena’ como los culpables de que la actuación saliera así. «No lo es, en absoluto, pero no se me escucha. El señor que hizo la mezcla no tuvo un buen día y lo lamento», llegó a escribir la gaditana.

«Los concursantes no grabamos coros. Siempre son los coros originales, solo que en esta ocasión están tan fuertes que no dejan que se escuche mi voz», escribía en otro tuit contestando a la duda de uno de sus seguidores. «Nadie hace Playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada», insistía Merche en otro tuit.

La imitación de Ana Mena con Abraham Mateo

Tras la polémica generada estos días, quedaba por ver dicha actuación en la emisión de la gala de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3. Y es que al ser una gala grabada la cadena y la productora no pudieron hacer ningún tipo de cambio con respecto a lo emitido anteriormente en Atresplayer Premium.

Tal y como señalaron fuentes del programa producido por Gestmusic, cuando un artista acude al programa para cantar junto a otro concursante se suele hacer tanto la canción como la base; aunque en otras ocasiones la discográfica les pasa la base original con las voces de los artistas originales y eso es lo que sucedió en el caso de Merche y Abraham Mateo y por lo que se pudo escuchar en varias ocasiones la voz de la propia Ana Mena.

Revuelo en redes por la actuación de Merche en ‘Tu cara me suena’

Como era de esperar, la actuación de Merche junto a Abraham Mateo generó mucho revuelo en redes sociales. Y es que la mayoría de espectadores criticaron que a la concursante gaditana no se la escuchara. «¿Es el autotune o es que le han dejado el playback puesto a Merche?», se preguntaba un espectador de ‘Tu cara me suena’. «Solo se escucha la base de Ana Mena, No se le escuchaba nada a Merche», exponía otro.

6. Merche – Ana Mena



Me parece graciosísimo verla imitar a Ana Mena que son literalmente iguales físicamente, pero a la vez es la semana en la que más he visto a Merche. Aún con los coros más altos que su voz, cuando se le oía no me acababa. Los gestos eran muy Merche tb#TCMS5 pic.twitter.com/mu4H3B3XVB — Tu Cara Me Suena (@tcmesuena_) April 28, 2023

