‘Fiesta’ difunde en Telecinco la drástica decisión de Ana Obregón que traerá mucha cola

Mucho se está hablando en los últimos días sobre el libro que ha escrito Ana Obregón y que empezó a escribir su hijo Aless Lequio. «El chico de las musarañas», que así se llama la obra sale a la venta el próximo 19 de abril. Y aunque en un principio se habló de una presentación en la que Ana participaría por skype, finalmente parece que no será así.

Este sábado, Paloma Barrientos explicaba en ‘Fiesta‘ que la editorial había cancelado cualquier tipo de presentación y había descartado que Ana Obregón participara de forma telemática desde Miami. De este modo, el libro saldrá el miércoles a la venta sin ningún tipo de acto especial.

Otra de las cuestiones que ha generado mucho debate estas últimas semanas es cuándo regresará Ana Obregón a España. Y parece que la actriz y presentadora ya ha tomado una decisión muy importante sobre su futuro y el de su nieta Ana Sandra.

Así, tal y como ha avanzado Beatriz Cortázar este domingo en ‘Fiesta’, Ana Obregón ya habría decidido cuándo volverá a España. «Estamos hablando mucho sobre qué va a pasar con la primera aparición de Ana Obregón, si va a haber o no va a haber, que va a pasar con este libro que sale el miércoles», empezaba diciendo la colaboradora.

Beatriz Cortázar da la clave de la vuelta de Ana Obregón a España

Beatriz Cortázar cuenta en ‘Fiesta’ la decisión de Ana Obregón

«Hay mucha incertidumbre y mucho interés. Me confirman que Ana si que va a presentar ese libro, no va a ser este miércoles. El libro sale el miércoles, pero ella que no va a tardar en venir, en el mes de mayo ya estará aquí si nada lo impide, si hará una presentación del libro masiva», proseguía explicando Beatriz Cortázar.

«Lo que de momento no va a haber es cosas personalizadas. Ella quiere atender a todo el mundo, hacer la presentación, que se hable mucho del libro, que va ya por la segunda edición y que ojalá llegue a veinte ediciones porque todo lo que se gane por los derechos de autor van para la fundación de su hijo», insistía Beatriz Cortázar.

Al escuchar a su compañera, Emma García recalcaba las dos cosas que acababa de decir Cortázar. «Has dicho dos cosas. Que viene Ana Obregón en mayo y que va a hacer una presentación», remarcaba la presentadora de ‘Fiesta’.