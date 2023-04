Esta es la nueva y polémica serie erótica de Netflix que tienes que ver este fin de semana

Netflix, aunque no está consiguiendo grandes números para sus últimas series, o mucha conversación en redes, sigue tratando de apostar por ficciones diferentes. Una de sus últimas apuestas fue ‘El agente nocturno’ que, pese a no tener apenas promoción, se colocó entre el contenido más visto de la plataforma. Y Netflix pretende conseguir algo similar con ‘Obsesión’, un thriller erótico con polémica incluida. La serie se ha estrenado este 13 de abril con 4 episodios.

¿Y por qué decimos lo de la polémica? Fácil. Se centra en un triángulo amoroso en el que un padre se enamora de la prometida de su hijo. Complicada historia, ¿verdad? Pero no es la primera vez que vemos esta historia. Sí, está basada en una novela de Josephine Hart, que se publicó en 1991, bajo el título de ‘Damage’. Y también fue adaptada a película con Jeremy Irons, Juliette Binoche y Miranda Richardson protagonizando ese triángulo amoroso tan problemático. De hecho, Miranda Richardson fue nominada al Oscar de mejor actriz de reparto gracias a su interpretación en la película.

Ahora nos llega en formato serie, y los protagonistas son distintos. Por un lado nos encontramos a Richard Armitage, eterno Thorin Escudo de Roble en la trilogía de ‘El Hobbit’ de Peter Jackson; y, por el otro, Charlie Murphy, a la que hemos visto en series británicas como ‘Happy Valley’ o ‘Peaky Blinders’. Junto al dúo protagonista están Indira Varma (‘Obi-Wan Kenobi‘), Rish Shah (‘Ms. Marvel‘), Pippa Bennett-Warner (‘Harlots’).

¿De qué va ‘Obsesión’?

William Farrow, un prestigioso cirujano londinense arriesga su matrimonio, su familia y su reputación cuando inicia un intenso y pasional idilio con la prometida de su hijo Jay, Anna Barton. El problema es que la atracción da paso al amor, y eso complica las cosas. Anna pone todo su empeño en mantener ambas relaciones, sin que se destape su secreto pero tratando de conservar lo que tiene con Jay, pero la verdad siempre sale a la luz y alguien saldrá lastimado.

¿Habrá temporada 2 de ‘Obsesión’ en Netflix?

La primera temporada de la serie ‘Obsesión’ de Netflix acaba por todo lo alto, con un final que bien podría propiciar una temporada 2. Es verdad que la plataforma aún no se ha pronunciado sobre si continuará la historia o no. Realmente, en un principio iba a ser una miniserie limitada. Pero puede que todo dependa del éxito o no de la serie.

No sería la primera vez que Netflix espera a renovar una serie hasta ver los números después del estreno. Así que por ahora nos tocará esperar.