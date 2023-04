Emma García corta en directo ‘Fiesta’ tras esta incendiaria afirmación sobre Ana Obregón

‘Fiesta‘, el programa de Emma García en los fines de semana de Telecinco, ha debatido sobre si Ana Obregón está siguiendo una estrategia económica a raíz de las exclusivas que ha concedido por la maternidad subrogada y por el libro de su hijo Aless Lequio que saldrá a la venta en los próximos días.

«No entiendo la utilización continua de un niño de 28 años que falleció porque con esto Ana Obregón está haciendo mucho daño a personas que le querían», ha sentenciado muy claramente Saúl Ortiz; que también ha puesto el acento en la autoría del mismo, pues hay que destacar que, aunque el libro aparezca firmado por él, solo habría escrito veinte de sus páginas. En cualquier caso, esa afirmación tan rotunda como demoledora ha disparado la tensión en el plató.

«¿Es la misma utilización para dar nombre a una Fundación? No. Lo que acabas de exponer no tiene ningún sentido. El nombre de Aless es fundamental para la fundación, es fundamental para el libro que está firmado por los dos (Aless y Ana) y es la historia que empezó un hijo y que una madre termina. En la literatura todo vale por Dios, Saúl», le ha rebatido Paloma García-Pelayo en primer lugar.

«Lo que ha hecho Ana es cumplir el sueño de su hijo de ver en una librería su nombre y un libro con su firma. Y ella coge esas 20 páginas y las incluye en un relato. Ana Obregón puede hacer lo que le salga del pie y de la peineta porque es su hijo y nadie mejor que ella para hacerlo. No hay debate», ha replicado mucho más desaforado Aurelio Manzano. «No es verdad que Ana tenga patente para hacer todo lo que ella quiera», ha insistido Saúl.

Emma García: «No creo que sea necesario esto ante un tema tan delicado y tan doloroso. Cuidado con lo que decís»

Acto seguido, Aurelio le ha acusado de cuestionar el dolor de la bióloga. «No hagas populismo, nadie está dudando del dolor de una madre», le ha frenado Ortiz. «Sí, tú, tú estás dudando, tú estás dudando», ha exclamado a voz en grito Manzano. «¿Pero cómo te atreves a decir eso? Jamás, jamás», ha reaccionado fuera de sí el aludido. «En el momento que dices que ella está usando el nombre de su hijo estás dudando de esa madre», ha aseverado sin cortapisas Aurelio.

«Y lo está usando, otra cosa es el dolor que tenga que yo jamás lo cuestionaré porque eso debe ser horroroso. En mi vida lo cuestionaré. Otra cosa es que ella, por un fin de ayudar o lo que sea, esté usando a su hijo porque es que lo estamos viendo», se ha reafirmado Saúl Ortiz ante una Emma García desbordada que ha tenido que detener el debate de raíz.

«No creo que sea necesario esto ante un tema tan delicado y tan doloroso. Y es más, os voy a pedir una cosa. Cuidado con lo que decís eh. Porque una cosa es que no le haga ninguna gracia este libro por lo que sea y otra cosa es que esté jugando con el dolor. Ten cuidado Aurelio eh. No desviemos los temas», ha reprendido la presentadora más seria que nunca.

«Yo no estoy diciendo que esté jugando», se ha defendido Aurelio, el receptor de ese tirón de orejas. «¿Puedes decir lo que has dicho que incluso creo que es peor?», le ha interpelado la comunicadora vasca. «Yo lo que le he recriminado a él es que está diciendo que Ana está usando el nombre de su hijo», ha insistido. «Ya está Aurelio», le ha parado Emma García.

«Tengo ganas de llorar ahora mismo porque ¿cómo puede decir que yo estoy cuestionando el dolor de una madre por su hijo muerto? Por el amor de Dios», ha lamentado Saúl por esa dura acusación. «Estoy diciendo que los debates, por favor, sean sensatos. Hay muchas cosas que debatir como para hablar del dolor que uno puede sentir o no», ha zanjado definitivamente Emma.