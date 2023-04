El inimaginado nuevo proyecto televisivo de Cristina Porta junto a su enemigo de ‘Sálvame’

Cristina Porta dará el salto a un nuevo reality de Mediaset, tras su exitoso paso por ‘Secret Story’, donde quedó segunda clasificada, tan solo superada por el ganador, Luca Onestini, con el que inició una breve historia de amor dentro de la casa. Ahora, la periodista deportiva tendrá que convivir en el piso de ‘Solos’, y lo hará con uno de sus enemigos televisivos, Miguel Frigenti.

Ambos colaboradores de ‘Sálvame’ han tenido varios enfrentamientos en el plató del programa vespertino de Telecinco. Sin embargo, su enemistad viene, precisamente, de su convivencia en ‘Secret Story’, donde se enzarzaron en discusiones bastante fuertes. Por eso, si la convivencia fue complicada en una casa mucho más grande, no nos queremos ni imaginar cómo será en los pocos metros cuadrados que tiene el pisito de ‘Solos’. ¡La guerra está servida!

El inesperado ataque de Ivana Icardi a Cristina Porta

Según adelantó Ion Aramendi este domingo, 9 de abril, durante ‘Supervivientes 2023: Conexión Honduras’, Cristina Porta y Miguel Frigenti entrarán al reality de Mitele Plus el próximo martes, 11 de abril.

Para comunicar la noticia, el presentador se dirigió a Ivana Icardi, una de las colaboradoras de ‘Conexión Honduras’. «¿Sabes quién entra el próximo martes en el pisito de ‘Solos’? ¡Tu gran amigo Miguel Frigenti!», comentaba con mucha guasa, pues por todos es sabido la mala relación entre ambos. «A mí que no me metan con él, eh». sentenciaba la ex de Hugo Sierra.

Pronto su miedo se veía resuelto, pues Ion Aramendi informaba que sería Cristina Porta quien tendrá que convivir con el colaborador de ‘Sálvame’. La reacción de la argentina tampoco se hizo esperar: «Otra… Cristina tiró un tweet defendiendo a Adara, entonces… No sé qué hay ahí porque hasta donde yo sabía se tiraban de los pelos. Y Frigenti pues…».