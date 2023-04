El indigesto episodio de Ruth Lorenzo con Mónica Naranjo que descuadra en ‘Cover Night’

Este jueves, 20 de abril, La 1 de TVE emitió una nueva entrega con dardo incluido de Ruth Lorenzo a Mónica Naranjo, quien no la perdona un hecho ocurrido entre ambas en el pasado. En concreto, durante la preselección de Eurovisión 2014.

Mientras se producían las votaciones, Ruth Lorenzo anunció: «Yo quiero recordar una cosa. Y te la voy a recordar a ti, amiga», dijo, señalando directamente a su compañera de programa, antes de lanzarle otra pregunta: «Resulta que yo hice una preselección de Eurovisión. ¿Tú te acuerdas? ¿Y tú qué me votaste a mí?».

«Que no», respondió la cantante. «Un ‘no’ como una casa», añadió la presentadora de ‘Cover Night’: «Y a mí se me subió la ceja hasta aquí detrás». Una situación que provocó las risas de la miembro del jurado.

Ruth Lorenzo fue a Eurovisión gracias a los votos del público

El momento que recordó Ruth Lorenzo tuvo lugar durante la preselección de Eurovisión 2014, que TVE hizo bajo el nombre ‘Mira quien va a Eurovisión’. La murciana fue preseleccionada junto a Raúl, Dama, Jorge González y Brequette Cassie, y se presentó con ‘Dancing in the rain’. El jurado estaba compuesto por David Bustamante, Merche y Mónica Naranjo, aunque esta última no apoyó su propuesta, como ahora ha recordado ella misma.

Durante esta preselección, contaban tantos los votos del jurado como los del público. Tanto Bustamante como Mónica Naranjo y Merche otorgaron los 12 puntos, la máxima puntuación, a Brequette. Mientras que Ruth Lorenzo tuvo que conformarse con 10 puntos de cada uno de ellos. Sin embargo, el voto del público lo cambió todo, ya que la cantante murciana recibió 36 puntos, el 30,97% del total de votos, mientras que su contrincante recibió seis menos, 30 en total. Por lo tanto, se produjo un empate técnico.

Las reglas del programa dictaban que, en caso de empate, la candidatura que iría a Eurovisión sería la del participante que obtuviese más votos del público. Y así fue como Ruth Lorenzo consiguió ir al certamen con su ‘Dancing in the Rain’, donde quedó en décimo lugar en la final celebrada en Copenhague.