Mónica Naranjo se moja como muy pocas veces sobre la situación actual de España en TVE

Mónica Naranjo se mojó sobre la situación actual en ‘Plano general’, el programa de Jenaro Castro en La 2.

Mónica Naranjo se ha convertido en nueva estrella de TVE. Tras presentar el ‘Benidorm Fest 2023’, ahora la cantante ejerce de jurado de ‘Cover Night’, el nuevo talent de La 1, que tras su bajón de audiencia en su segunda semana ha sido trasladado al prime time del sábado. Hace unos días, la artista visitaba el programa ‘Plano general‘ en La 2.

Una entrevista en la que Mónica Naranjo habló de todo junto a Jenaro Castro. El periodista no dudó en preguntarle qué canción le pondría a la situación que atraviesa España, pero la cantante no fue capaz de dar con la respuesta. «¿Qué canción le ponemos a la España actual: una melodía, una canción protesta, cómo lo ves?», le preguntaba el presentador.

«No te estoy preguntando por política que ya sé que no te gusta pero si por la convivencia en España», le advertía Jenaro. «La convivencia en España…. Es que hoy en día no se puede decir lo que uno piensa, te ponen a caldo de cualquier manera», empezaba a decirle Mónica Naranjo. Estamos en un momento en el que una persona da una opinión y hay cincuenta que se echan encima. Que pena que no nos podamos llevar bien. Lo que opino yo, no lo opinará el vecino pero lo que opine el vecino es totalmente respetable», confesaba la presentadora y cantante.

Tras ello, Jenaro Castro le preguntaba si considera que entre los artistas como ella hay mucha autocensura. «La autocensura la estamos viviendo todos, no hace falta que seamos artistas. Pasa en el día a día, que la gente no pueda manifestar sus ideales y opiniones libremente porque el de al lado no lo quiere respetar o le cuesta. Es una pena que no nos podamos conocer de verdad y poder compartir cómo es la vida porque la vida es un gran regalo», recalcaba Mónica Naranjo.

Su alegato por el amor igualitario

«¿La crisis te ha alcanzado o las estrellas tenéis un escudo social y no os llega lo de la calle?», se interesaba Jenaro. «Si te digo la verdad yo siempre estoy cerrada a cualquier noticia que me viene de fuera, porque no quiero que eso entre en mi mente. Es muy metafísico, sé que soy muy radical en ese aspecto. Para mi siempre intento mantener la calma y la positividad. No estoy ciega, sé lo que sucede, pero no lo meto en casa. En mi casa solo meto cosas bonitas. No tratamos los temas de forma derrotista o negativa, no nos aporta nada a la sociedad», sentenciaba la cantante al respecto.

Durante la entrevista, Jenaro Castro hacía también referencia al compromiso de su invitada con el colectivo LGTBI y cómo había recibido un premio en México por apoyar la diversidad. «¿Consideras que el sexo no tiene por qué ser hetero?», le preguntaba. «Al final es el amor, no tiene por qué ser sexual. Esto va más allá de un comportamiento sexual. Yo creo que el amar es un comportamiento natural y tenemos el derecho de amar a quién queramos. Creo que amar trasciende mucho más allá de la sexualidad», aclaraba ella.