El desenlace que nadie verá venir entre Naomi y Adrián tras acabar ‘La Isla de las Tentaciones’

Uno de los momentos más esperados del reencuentro de las parejas de ‘La isla de las tentaciones 6‘ era el cara a cara entre Naomi y Adrián. Se trata de dos de los concursantes más sonados de la edición y su reencuentro no ha sido para menos. La primera en sentarse junto a Sandra Barneda ha sido Naomi, quien ha repasado su concurso diciendo: «Pensaba que lo tenía súper superado, pero verlo… Yo siempre decía seguro que cae, pero en el fondo no me lo esperaba. Quería evadirme, no quería pensar y entrar en bucle». Sobre un posible arrepentimiento, la valenciana ha deslizado: «Un poco sí porque sé que esas imágenes para él son muy fuertes».

«Yo sentía que no le debía nada», se ha excusado sobre su relación con Napoli del que ha desvelado: «Sí, había atracción… Estaba en el precipicio del límite. Siempre pensaba que lo que estaba haciendo le podía picar un poco, pero que no le iba a suponer un problema al salir». De igual manera ha confesado no verle desde hace dos o tres meses y que, a su vuelta a España, tuvo que verse las caras con Adrián: «Tuvimos que coger el AVE juntos a Valencia, porque claro vivíamos juntos. Aclaramos cosas».

Visiblemente más recompuesta, Naomi ha confesado: «De amor no se muere nadie. Creía que sin Adrián me moría. Cuando salí de allí, sentía que me comía el mundo». Una actitud con la que Naomi ha abandonado el salón puesto que, tras ella, Adrián ha entrado al encuentro de la presentadora. «Ahora mismo estoy bien. Han pasado seis meses y a veces parece que fue ayer», ha comentado en un primer momento. A pesar de ello, Adrián ha comenzado a romperse al recordar los malos momentos vividos: «Lo pasé muy mal y es inevitable pensar en lo que ha pasado».

«Lo tienes superado hasta que se te vuelve a remover todo», ha sollozado el joven. Visiblemente afectado, Adrián ha proseguido: «Venía pensando que tenía todo superadísimo. A mí lo que me descuadró es que lo que veía ahí cada vez iba a más y en la casa apareció Keyla, que en mis momentos más jodidos estaba allí… Era como una montaña rusa». Así pues, sobre su relación con la soltera, éste ha aseverado: «Si no hubiera estado Naomi, quizá habría podido llegar a más».

El determinante cara a cara entre Adrián y Naomi

Poco después, Naomi ha entrado en el salón propiciando su encuentro con Adrián. «Me ha molestado una cosa que has dicho», le ha advertido ella haciendo hincapié en que Adrián no ha contestado a si se ha quitado el beso con Keyla de su mente. No ha sido el único reproche. «No quería llorar. Pensaba que venía aquí e iba a ser todo súper bonito», ha sollozado. Una frase con la que ambos han dado por hecho su reconciliación: «Pensábamos que lo teníamos súper superado y no hablamos ni del tema… Cuando nos dimos la oportunidad, sin rencores. Ahora mismo estamos súper mega bien, mejor que nunca».

Confirmando su reconciliación para sorpresón de todos, Adrián ha aseverado: «Ella es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos y yo tenía muy claro que quería volver con ella». «Cuando llegué y escuché su versión cambió de un ‘no’ a un puede ser. Un mes en el que estuvimos hablando 24 horas, alguna vez vino a casa», ha explicado ella. Ante ello, Adrián ha comentado: «Tuvimos una conversación en la que si queríamos estar juntos el pasado es pasado. Nos queremos, sí. ¿Queremos estar juntos? Sí». Poco ha durado la paz entre ambos puesto que Keyla ha irrumpido diciendo: «Ahora sí que se vienen curvas».

Keyla y Napoli ponen contra las cuerdas a Naomi y Adrián

«¿Qué tal? ¿Dónde está? Digo la correa, porque como a Naomi le gusta tenerte atadito en corto. Creo que a Adrián le falta mucha personalidad», le ha asestado a ambos la tentadora. «La que no tiene personalidad eres tú. Eres muy falsa», ha explotado Naomi. Frente a ello, Keyla ha asegurado haber tenido conexión con Adrián. «¿Te ha contado que él y yo tuvimos una conversación en una discoteca? ¿Te ha contado lo que hablamos?», ha destapado la joven al igual que el mensaje que le mandó a Adrián dos semanas después. «Yo sinceramente no estaba pensando en nada más que en recuperar a Naomi, sinceramente», ha contestado Adrián.

Al reencuentro se ha sumado Napoli, quien ha puesto patas arriba el salón con sus constantes provocaciones. Nada más llegar el italiano le ha pedido a Adrián que compartiese lo que opina de él. «Gente me dice que tú piensas que soy tonto», ha comentado frente a la dura reacción de Adrián: «¿Crees que pierdo un minuto de mi vida hablando de ti?». «Hemos coincidido fuera de una discoteca», ha explicado Napoli mientras que Keyla ha apuntado: «Un poquito a caldo lo pusiste». Una alianza, la de Keyla y Napoli, que ha quedado patente debido a sus enfrentamientos con Adrián y Naomi.

De hecho, otro de los reproches de Napoli ha ido dirigido a Naomi debido a su nula relación: «Tú dentro de la isla eras una versión y fuera otra. Eso me ha molestado». «Comprenderás que es una situación un poco incómoda que hable contigo volviendo con Adrián», se ha explicado Naomi. A pesar de ello, el italiano ha asegurado haber hablado con Naomi durante el mes de agosto. «A mí Naomi me dijo que en un momento de debilidad te escribió», ha saltado Adrián asegurando ya saber la historia.

En todo momento Adrián y Naomi han defendido a su pareja corroborando su buena relación actual. «Es una relación de mentira», le ha espetado Napoli, lo que ha cabreado sobremanera a Adrián: «La única mentira que hay aquí eres tú, que estás haciendo el papel de tu vida». También Naomi ha explotado. «Es un falso, eres el que decía que me entendía perfectamente y ahora no lo entiendes». Del mismo modo, Naomi ha destapado la relación con Napoli tras salir del programa: «Salimos de ahí y me mandabas todos los días buenos días y buenas noches, fotos con canciones de amor que te tuve que decir corta el rollito que voy a volver con Adrián».

Por su parte, Keyla tampoco se lo ha puesto fácil a la pareja, puesto que ha vuelto a cargar contra Adrián: «Me parece que te faltó valentía. Igual que te escribí a ti, quizás me hubiera gustado que tuvieras ese gesto hacia mí. Un poco de apoyo. Solo te tienes que dar cuenta de las cosas, que no eres más que una marioneta». Tras esto Sandra Barneda les ha pedido a Keyla y Naomi que se despidiesen. Una despedida que no ha estado exenta de polémica a tenor del comentario que Keyla le ha dejado a la pareja de Adrián: «Naomi, te espera Napoli en el baño». «Mira el cariño que le tienes a Adrián haciendo ese comentario», se la ha devuelto ella. Finalmente, ambos se han ido juntos y lo más impactante: siguen en pareja en la actualidad. Parece que lo suyo se ha reforzado tras el reality.