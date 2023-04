El comentario que Ana Rosa le suelta a bocajarro a Ana Terradillos deja sin palabras

Como suele ser habitual, cada mañana, antes de finalizar la emisión de ‘El programa de Ana Rosa‘, se establece conexión con Ana Terradillos; que, desde la redacción, avanza los contenidos más atractivos de ‘Cuatro al día’, el magacín vespertino que presenta en el canal secundario de Mediaset.

La productora de ambos formatos es la misma, Unicorn Content, y esto explica esa retroalimentación. Por eso, la periodista ha entrado en directo con Ana Rosa Quintana para cebar los dos principales asuntos que se iban a tratar en su programa. El primero de ellos, la acuciante sequía a la que se encamina España en una semana en la que afrontaremos temperaturas propias de julio y agosto.

«Hoy vamos a analizar la sequía desde diferentes puntos de vista y vamos a analizar cómo afecta a los puestos de trabajo. Hay miles de puestos de trabajo que ahora mismo están en peligro por las altas temperaturas. Y, hoy, vamos a estar con el dueño de un chiringuito, que se sitúa en uno de los pantanos que ya están secos. Nos va a contar su drama», ha anticipado Ana Terradillos en primer lugar.

«Y ahora que va llegando la hora de comer, ¿qué te parece si hablo del manjar más apetecible ahora mismo por todos los culinarios y cocineros? Se llama shirako y es semen de pez globo», ha proseguido la comunicadora. «Esto para ti, ¿no? Porque dices que es un manjar. Yo, vamos, te cedo mi parte», le ha replicado al instante Ana Rosa, que no estaba para nada convencida de esa nueva delicatesen de la cocina japonesa.

Ana Rosa, a Terradillos: «Y el semen como que te pone, ¿no?»

Ana Rosa Quintana y Ana Terradillos en ‘El programa de AR’

«Yo todavía no lo he probado, pero a mí todo lo que se pueda combinar con comida japonesa la verdad es que me atrevo. Digamos que soy curiosa con ese tipo de comidas», ha apuntado Terradillos, que no se esperaba ni por asomo el comentario que le iba a soltar de pronto su compañera. «¿Ah si? Y el semen como que te pone, ¿no?», le ha llegado a espetar Quintana sin cortarse.

«No sé si me pone o no, pero, vamos, que lo probaré», ha acertado a responder la presentadora de Cuatro, un tanto descolocada. «¿Es lo que más te ha gustado no? Mira Joaquín Prat cómo se ríe», ha añadido. «No te preocupes, Joaquín, que Ana lo va a probar y luego a nosotros que nos cuente», ha apostillado entre risas Ana Rosa.

La noticia les ha impactado tanto que, tras despedir la conexión con Terradillos, han debatido sobre cómo se podría cocinar ese alimento. «Digo yo que será crudo», ha opinado Prat. «¿Cómo se va a tomar el semen de pez globo crudo? La cocina japonesa tiene más cosas que no sean crudas», ha zanjado Quintana. Las caras de todos eran un absoluto poema y más con tal comentario de la ‘reina de las mañanas’.