Desenmascaran a un soltero de ‘First Dates’ por engañar sobre su verdadera vida y ojo a su reacción

Este martes, 11 de abril, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’. Entre las parejas protagonistas estaban Caetano y Jennifer. Ella tiene 21 años y reside en Madrid, pero es natural de República Dominicana. Ella misma se define como «un poco insoportable». En al amor, reconoce no haber tenido mucha suerte. Ha tenido dos relaciones serias en su vida, pero ninguna salió bien.

Por su parte, Caetano tiene 25 años y nació en Cuba. La primera impresión de la soltera al ver a su cita no ha sido demasiado buena: «Cayetano sinceramente no me ha entrado por los ojos». En ese momento, el redactor de ‘First Dates’ le corregía y le explicaba que el nombre de su cita era Caetano. «Creí que era Cayetano», comentó entre risas.

Una vez sentados en la mesa, ambos se contaron a qué se dedicaban. Él es camarero, aunque su verdadera pasión es la música. Mientras que el sueño de Jennifer es dedicarse a la fotografía. Eso sí, los dos tienen en común luchar por sus sueños. Jennifer quería saber cómo le había ido en el amor, y él le contó que había tenido varias relaciones, pero solo una de 5 años.

Cateano y Jennifer en ‘First Dates’

Sin embargo, a Caetano se le olvidaba un detalle clave, que había estado casado. Este es el motivo que esgrimió el comensal frente a la cámara del programa: «No le he contado porque la verdad no me vino en mente», argumentó.

También, se le ha afeado por qué le había ocultado que tiene una hija. «No sé, siento que antes de llegar a esos temas, tiene que haber pasos o preguntas previas que teníamos que haber hablado primero para llegar a ello», se defendía sin apenas acertar a reaccionar.

La joven, por su parte, le decía que la causa de sus separaciones había sido la infidelidad, aunque ella aseguraba que nunca había puesto los cuernos. Mientras que el soltero respondía lo siguiente: «Hay que definir que es infiel, soy más libre en ese aspecto». No se considera un hombre que ponga los cuernos, pero sí reconoce tener relaciones abiertas. «El tema cuernos es algo que no tolero», le dejaba claro Jennifer.

La cita terminaba en la sala del amor, donde el azar quiso que la pareja se diera un beso picante. «¿Qué es un beso picante?», quería saber él. A lo que ella respondía: «No lo sé, no sé si me gustaría descubrirlo ahora mismo». Y aunque Caetano tenía muchas ganas de besarla, al final se tuvo que quedar con las ganas.

En la decisión final, él sí que quería tener una segunda cita con Jennifer, ya que consideraban que estaban en la misma sintonía. Sin embargo, ella no estaba de acuerdo, ya que no era el tipo de relación que estaba buscando.