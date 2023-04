Carmen Lomana no tolera lo que oye en ‘Espejo Público’ y se planta: «Me levanto»

Hace unos meses, Carmen Lomana se convertía en protagonista tras pegar la espantada en ‘Y ahora Sonsoles’, el programa de Sonsoles Ónega. Este jueves, la colaboradora ha amagado también con levantarse de su silla y dejar ‘Espejo Público’ por lo que le decía Diego Revuelta antes de ver lo que había dicho de ella Ágatha Ruiz de la Prada.

Y es que en los últimos tiempos, la diseñadora y la empresaria mantienen una guerra abierta que ha llegado incluso a afectar al novio de Ágatha Ruiz de la Prada; que llegó a acusar a Carmen Lomana de tener un ataque de cuernos dejando entrever que podrían haber tenido una relación.

El pasado martes, Ágatha Ruiz de la Prada visitaba ‘Espejo Público‘ para promocionar su libro y de paso habló de su enfrentamiento con Carmen Lomana. Este jueves, ha sido la colaboradora la que volvía a su programa y se enfrentaba a las palabras que tuvo la diseñadora hacia ella.

De primeras, Susanna Griso le ponía un cebo a Carmen Lomana en el que se veía como Ágatha Ruiz de la Prada contestaba que podrían retomar su amistad porque era todo una «chorrada». «Ella puede creer lo que quiera, pero yo no. Yo no he sido la que me he sentado en un plató para destrozar a Carmen Lomana», reaccionaba.

Poco después, y tras ponerle todo lo que Ágatha Ruiz de la Prada dijo en su entrevista, Carmen Lomana era muy clara. «Lo único que quiero es quitarme de mi vida a esta mujer», sentenciaba la colaboradora. Al escuchar a su compañera, Diego Revuelta le soltaba un zasca. «Bueno, por ahora Carmen, te tengo que decir que parece complicado porque cada vez estáis más cerca», le decía el copresentador. «De hecho, esta silla es la misma que ayer usó ella», añadía.

Era entonces cuando Carmen Lomana amenazaba con levantarse y marcharse del plató. «A que me levanto», advertía la colaboradora. «No, no, no me hagas eso», le pedía Diego Revuelta tratando de seguir poniéndole vídeos con las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada.

«Ella dice que me bloqueó en el 2020, ojalá me hubiera bloqueado para todo. Entonces para qué se sienta en platós de televisión a cambio de dinero para hablar de mí. Ojalá se olvide de mí», concluía Carmen Lomana.