Bibiana Fernández no pasa por alto este detalle de Ana Obregón: «Es muy llamativo»

‘El programa de Ana Rosa‘ ha informado este miércoles de que Ana Obregón ha entrado en la lista de popularidad de IMBD en medio de la vorágine mediática en la que se está viendo inmersa en las dos últimas semanas tras saltar la noticia de su maternidad subrogada. Un reconocimiento que la propia protagonista ha celebrado en sus redes sociales y este detalle ha hecho saltar a Bibiana Fernández en Telecinco.

«Es muy llamativo que una mujer que ha pasado por todo el drama que sabemos que ha pasado, tanto ella como él (Alessandro), en estos momentos lo que le preocupe sea estar en esa lista. Yo seguramente que estaría loca también, porque creo que hay una parte de locura en todo esto. Pero estaría loca solamente por la niña; el resto del mundo no me importaría nada», ha comenzado exclamando.

«Ella está en eso, le importa tres narices», le ha rebatido de inmediato Ana Rosa Quintana. «Cómo le va a parecer eso si está contenta porque le ha tocado estar en la lista. Yo creo que aquí cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras», ha contrariado Bibiana en un tono apreciablemente duro.

«El otro día le decía a ella: ‘Anita, cariño, hablan de ti en la prensa de todo el mundo’. Y eso es un monólogo porque la niña no contesta. Yo no tendría cabeza para pensar en otra cosa que no fuera en la niña», ha continuado manifestando la colaboradora; afeando así la frivolidad con la que Obregón está encarando este frente y criticando la innecesaria sobreexposición en redes y en prensa.

Y no se ha quedado ahí. «Ya bastante marrón hay por todas las circunstancias que rodean a este acontecimiento como para que lo que me importara fueran cosas ajenas de fuera que tienen que ver con la prensa y con lo que opinan los demás», ha sentenciado Bibiana Fernández acto seguido.

«Pero es Ana», ha insistido Quintana para justificar el cómo está gestionando las cosas Ana Obregón con su forma de ser. «Tenía dos opciones: el silencio más absoluto o enfrentar todas estas cuestiones sin escudo. Y eso es exactamente lo que está haciendo», ha apuntado por su parte Joaquín Prat.