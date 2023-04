Andrés de la Cruz impacta con su aspecto actual y el alto precio de ser Boliche en ‘Los Serrano’

Mucho se está hablando esta semana de ‘Los Serrano‘, una de las series más míticas de la historia de nuestra televisión. Quizá porque se estrenó en 2003 y este año se cumplen 20 años de ese primer episodio. Antonio Resines, Belén Rueda, Natalia Sánchez, Fran Perea, Jorge Jurado, Verónica Sánchez y Víctor Elías. Los 7 de la mítica canción de la serie ‘1+1 son 7’. Si creciste en los 2000, te sabes la letra de memoria. Pero no eran los únicos protagonistas. Porque entre ellos estaba también Andrés de la Cruz, conocido en la serie como ‘Boliche’.

El joven actor ha participado en el podcast Animales Humanos con motivo del aniversario de ‘Los Serrano’, para recordar su paso por la ficción de Telecinco. Pero no solo ha hablado de eso, sino del precio de la fama, y de lo complicado que era tener su físico en esa época en España. Sobre todo si eras famoso y salías en la televisión.

«Te voy a contar una cosa que es dolorosa, pero que me lo hicieron y es muy jodido. «Sacamos una agenda en la revista Bravo, que se llamaba la Agenda de cumpleaños de SJK (Santa Justa Klan), en la que se supone que estaban marcados los cumpleaños. Me pongo a mirar la agenda y mi cumpleaños no sale», explica el actor sobre cómo le trataban ciertos medios de comunicación. Algo que hoy en día sería un claro caso de gordofobia. «Le dije a la de Bravo que sabía lo que estaban haciendo perfectamente».

«En la SuperPop me recortaron. Al final, Natalia (Sánchez) siempre hacia que me pusieran en el medio para que no me recortaran de la foto. Si me ponían en un lateral, me quitaban», recuerda Andrés. Pese a que guarda buen recuerdo de su paso por ‘Los Serrano’, esos momentos fueron la parte «jodida» de la fama.

También recuerda su paso por el grupo SJK (Santa Justa Klan). «La canción era lo que era. Para un público infantil. Pero yo tenía normalizado que Víctor o los demás tuvieran un público más amplio que yo. Aunque la gira fue una pasada. Ese verano… firma de discos, hoteles… Me sentía como el hermano mayor de ellos, sentía que les tenía que cuidar».

Hoy en día, Andrés ha dejado de lado el mundo de la actuación y es profesor de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid).