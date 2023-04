Alta tensión en ‘La Sexta Xplica’ ante lo ocurrido entre Ana Bernal-Triviño y un invitado

Este sábado, 8 de abril, ‘La Sexta Xplica’ ha debatido sobre el tema del momento, la gestación subrogada, a raíz de la polémica que ha suscitado el que Ana Obregón haya recurrido a esta técnica para tener a su nieta. La periodista Ana Bernal-Triviño ha hecho un profundo análisis en el programa de LaSexta sobre los vientres de alquiler.

La periodista ha recordado que la gestación subrogada en España «es ilegal», y ha recriminado que se esté hablando de regularla «como si fuera alegal». «Cuesta mucho enfocar este debate de una manera serena cuando los derechos de las mujeres son vulnerados constantemente. Y además puesto en la práctica de la normalización tanto que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta», ha empezado explicando.

Además, Ana Bernal-Triviño ha recordado también en ‘La Sexta Xplica’ que «Estados Unidos es el único país del mundo que no tiene ratificada la convención de los derechos del niño. Y uno de los pocos que no tiene ratificado la CEDAU que es la convención para la no discriminación de los derechos de las mujeres».

Ana Bernal-Triviño en ‘La Sexta Xplica’

Ana Bernal-Triviño se enfrenta con un padre por gestación subrogada en ‘La Sexta Xplica’

En este sentido, ha señalado que el caso de Ana Obregón ha puesto sobre la mesa que «al final la gestación subrogada es una industria en la que todo el dinero que pongas sobre la mesa te va a servir para sortear los impedimentos legales que tengas en tu país». Y ha concluido con una reflexión al respecto: «Es un relato emocional que muchas veces se romantiza. Entiendo la empatía, pero me duele que haya una empatía hacia los deseos y no una empatía hacia los derechos. Porque la parte mayoritaria de esas mujeres que tienen vulnerados sus derechos no ocupan las portadas de esas revistas».

La postura de Ana Bernal-Triviño ha chocado frontalmente con la de Juan Bastón, quien es padre de una niña de nueve años por gestación subrogada. Ambos han mantenido un tenso rifirrafe en el plató de ‘La Sexta Xplica’. La periodista ha querido dejar claro que «cuando hablamos de venta de bebés, no lo hacemos para hacer daño, sino que estamos utilizando el vocabulario de forma expresa que está reflejado en la Convención de los Derechos del Niño. No es algo que nos estemos inventando».

Unas palabras que han enfadado sobremanera al invitado: «Me siento totalmente ofendido. Yo no he comprado un bebé. La legislación española habla de gestación subrogada, y no de vientres de alquiler. Incluso en la ley del aborto, donde se planteó en su primer momento meternos en la cárcel a los padres que lo hemos sido por gestación subrogada, incluso en esa ley se sigue hablando de gestación subrogada. En ningún momento la legislación española utiliza términos tan gruesos como los que utilizan determinados periodistas, instituciones públicas, ministras y exministras», ha defendido Juan Bastón.