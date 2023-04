Ana Bernal-Triviño pone en su sitio así a Ana Obregón tras su duro golpe a Rocío Carrasco

Hace unos días, Ana Obregón sorprendía al hacerse eco en sus storys de Instagram de un mensaje de una youtuber que le apoyaba y a la vez aprovechaba para criticar a Rocío Carrasco. Unas demoledoras palabras que provocaban la indignación de muchos como Isabel Rábago que no dudaban en sentenciar a la actriz y presentadora. Ahora, sobre este asunto se ha mojado también Ana Bernal-Triviño.

La periodista y colaboradora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha querido dedicarle su último editorial en El Periódico a lo que ha hecho Ana Obregón con Rocío Carrasco después de que hace una semana ya se enfrentara a Antonio Rossi.

En su editorial, Ana Bernal-Triviño es clara. «No se juzga que Ana Obregón cumpla la voluntad de su hijo, si así consta, igual que a ningún otro padre o madre que pase por ese dolor. Aunque si la última voluntad de alguien fuera cometer alguna ilegalidad, se entendería que no procede. Lo que se juzga es el hecho de acceder a una gestación subrogada ilegal que en España «vulnera gravemente los derechos fundamentales de la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos», empieza recalcando.

«Carrasco no cometió ningún acto ilegal. El artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales. La ley de violencia de género es constitucional, aunque ella nunca denunció en sus juzgados especializados, sino que se derivó. Su caso no se pudo juzgar porque nunca hubo juicio, a pesar de que la jueza determinaba indicios. Tampoco ella fue declarada culpable por denuncia falsa porque ni se le denunció por ello», prosigue diciendo Ana Bernal-Triviño.

Ana Bernal-Triviño, clara y rotunda: «No hay coincidencia en los dos casos»

Lejos de quedarse ahí, Ana Bernal-Triviño aclara también lo que sucedió con Rocío Flores. «Por último, Carrasco no ha expuesto a su hija de “delincuente” sino que fue la justicia la que condenó a la hija por un delito de maltrato habitual a su madre, respaldada como progenitora en los informes. Madre que nunca denunció a su hija para protegerla, sino que esta denunció a su madre y le negó un proceso de mediación. Ana Obregón no ha sido agredida por un descendiente y, en todo caso, lo que está expuesto es la imagen de un menor en una portada de revista», sentencia la periodista.

«No hay ninguna coincidencia en los dos casos, salvo ser asuntos mediáticos. Si Ana Obregón es juzgada por la opinión pública, Rocío Carrasco lo es aún dos años después. No hagamos comparaciones que no proceden, por consideración con las víctimas que denunciaron violencia de género sin encontrar protección en la justicia, y por respeto al Estado de Derecho y sus leyes», concluye Ana Bernal-Triviño.