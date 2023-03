«Vete a tomar por culo»: Alessandro Lequio pierde los papeles ante Ana Rosa en directo

‘El programa de Ana Rosa‘ ha continuado estirando la resaca de la última entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ en la que, además de la bronca más sonada de la edición entre Adara y Arelys, se produjo un amago de abandono por parte de Gema Aldón que, finalmente, su madre logró detener. Y sobre ello ha sido muy crítico (e irrespetuoso) Alessandro Lequio.

El polemista colaborador del magacín matinal de Telecinco ha afeado que se tenga tanta consideración con los concursantes cuando están embolsándose una suculenta cantidad de dinero cada semana por estar pasando calamidades en la isla. «Estos señores cobran un pastón. ¿Y sabes por qué cobran un pastón? Para, a cambio, pasar incomodidades. Y ya está. Esto es lo que hay», ha exclamado a voz en grito.

Si bien, el conde no estaba de acuerdo con las opiniones de algunos de sus compañeros, que se mostraban mucho más empáticos con Gema por esa lesión de codo que le está dificultando enormemente su continuidad en ‘Supervivientes’. «Si te parece tan tremendo que diga ‘oye, me duele un codo’… pero vete a tomar por culo, sinceramente», ha soltado abruptamente perdiendo los estribos por completo.

Un exabrupto ante Ana Rosa que ha frenado de inmediato: «Oye, oye, oye. La boca eh, esa boca». Sin embargo, Alessandro Lequio ha continuado en sus trece haciendo uso de un argumento un tanto demagogo: «(Lo de Gema) me parece una falta de consideración a toda esa gente que de verdad lo pasa mal en nuestra sociedad». «Estoy de acuerdo contigo, Lequio, estoy de acuerdo contigo», ha apostillado Paloma Barrientos.

No obstante, Marisa Martín Blázquez ha aportado algo de luz y sensatez a ese caldeado debate poniendo el acento en que hay una prescripción médica sobre lo que le está pasando a Gema Aldón y que, por tanto, no es ninguna excusa. «Los médicos han dicho que le tienen que tratar. Entonces sí que hay un motivo real. No es que diga me duele un codo por decir», ha recalcado la tertuliana. «Marisa, pero que tiene razón, que no están en el Hotel Ritz», ha contrariado Barrientos.