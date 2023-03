Sole Giménez destapa el impactante verdadero motivo por el que dejó ‘Presuntos Implicados’

Este miércoles, 29 de marzo, La 2 de TVE ha emitido una nueva entrega de ‘Las tres puertas’ en el que, en esta ocasión, María Casado ha entrevistado al modisto Lorenzo Caprile, al escritor Luis García Montero y a la cantante Sole Giménez. Esta última ha hecho balance de su trayectoria personal y profesional, desvelando el motivo que le llevó a decir adiós a ‘Presuntos Implicados’.

Fue en el año 2006 cuando saltó la noticia de que el grupo se separaba. Tras la partida de Sole Giménez, el grupo, que nació a principios de la década de los 80’s, estuvo formado por Lydia Rodríguez, Juan Luis Giménez y Nacho Mañó. Ahora, la que fuera su vocalista, ha reconocido a María Casado que su adiós fue una decisión muy difícil de tomar.

«Uf, me costó… Fue lo más difícil que he hecho en mi vida», ha reconocido Sole Giménez, antes de confesar que «en los últimos años había muy poca comunicación entre nosotros, y eso dio pie al traste con lo que teníamos. Luego hubo mal rollo, mucho mal rollo». Hasta tal punto que, aquella situación le estaba enfermando: «Dolía, a mí me dolía físicamente. Yo me estaba enfermando y tuve que decidir: ‘hasta aquí he llegado, yo no puedo luchar contra una montaña'».

«Me estaba desangrando», reconoce Sole Giménez

Sole Giménez ha reconocido también que pensó que, tras abandonar ‘Presuntos Implicados’ acabaría su carrera musical: «Yo en ese momento estaba diciendo ‘Yo ya no quiero seguir en esto’. Es que me estaba desangrando, pero luego te das cuenta de que merece mucho la pena y aquí sigo».

Tras su salida del grupo, la cantante ha lanzado más de diez discos en solitario, y ya son 40 años que lleva en el mundo de la música. Además, la artista interpretó en directo en ‘Las tres puertas’ su famoso tema ‘Mi pequeño tesoro’.