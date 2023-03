Juan y Medio se marca un Juan y Medio con una revelación que descoloca a María Casado

María Casado entrevistaba este miércoles 22 de marzo a Juan y Medio en ‘Las tres puertas‘. El humorista y presentador de Canal Sur no dudaba en sincerarse frente a Casado, a quien contaba que su humor viene de familia: «No tiene más mérito que haberme criado en una familia, la de mi padre, que son divertidos».

«Mi tío Pepe era el hombre más gracioso que he conocido, y he conocido a todos los cómicos. Le sigue mi padre, mi tío Manolo, mi tía Mariluz, y todos mis hermanos tienen esa manera de ser», explicaba el presentador a Casado, a la que confesaba una anécdota de lo más surrealista.

Juan y Medio sobre envejecer: “A mí, más que asustarme, me inquieta y me genera curiosidad. ¿Qué será de mí? ¿Voy a molestar a los míos?”. #LasTresPuertas



Juan y Medio no se cortaba al asegurar que disfrutó durante el entierro de su padre. «Uno de los días más divertidos de mi vida fue el entierro de mi padre. Puedo sentir que he perdido a mi padre, pero es que vino una gente al entierro que me lo pasé… El día de la entrega de las cenizas fue muy divertido», soltaba, dejando a María Casado alucinada en su entrevista en TVE.

«La señora que me entregó las cenizas me entregó las cenizas de un portugués»

Al parecer, tras la incineración de su padre, entregan a Juan y Medio y a sus hermanos unas cenizas que podrían no haber pertenecido a su progenitor. «La señora que me entregó las cenizas me entregó las cenizas de un portugués. Ponía Joao y el apellido de mi padre», explicaba.

«Viene mi hermano y me dice: ‘¿Tú sabías que nuestro padre era portugués?'», contaba con mucha gracia Juan y Medio, que sacaba a relucir su humor al confesar que le dijo a la señora que le entregó las cenizas «que no se preocupara, que iba a enterrar a Joao».

Como era de esperar, esta anécdota impactaba a María Casado. La presentadora se interesaba por saber más y si habían conseguido recuperar las cenizas de su padre. No obstante, Juan y Medio ni siquiera las buscó: «No hemos querido investigar porque justo había una banda que robaba cenizas».