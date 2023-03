Rosa Benito revela ahora lo que quiso hacer Paolo Vasile con ‘Sálvame’ en plena crisis

Rosa Benito, que tiene vetada su vuelta a Telecinco, ha revelado la oferta que recibió de Paolo Vasile hace más de un año.

Hace más de un mes que Rosa Benito dejaba caer que su vuelta a la televisión se acercaba. La que fuera cuñada de Rocío Jurado compartía una fotografía junto a Eva Espejo, la directora de ‘Fiesta’ dando a entender que podría reaparecer en el programa que presenta Emma García en Telecinco.

Es más su vuelta estaba prevista para primeros de febrero. Sin embargo, todo dio un vuelco después de que Alessandro Salem, el nuevo consejero delegado de Mediaset España en relevo de Paolo Vasile decidía imponer un veto a 13 famosos como Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Rocío Flores, Olga Moreno, Gloria Camila, José Ortega Cano, Amador Mohedano y la propia Rosa Benito, entre otros como Kiko Rivera y Bárbara Rey.

De ese modo, tras el veto de Mediaset a Rosa Benito, la que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se quedaba de nuevo con las ganas de poder volver a Telecinco de la mano de Unicorn Content, la productora para la que ha trabajado en los últimos años en ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’.

Su última aparición en un plató se produjo el 10 de octubre, el mismo día que regresó Ana Rosa Quintana a ‘El programa de AR’ un año después de su desaparición y el día que la presentadora entrevistó a José Ortega Cano y el torero dejara para la posteridad su ya célebre frase del «semen de fuerza».

Este veto a Rosa Benito llegaba después de que la anterior cúpula con Paolo Vasile a la cabeza le dieran un toque de atención a la colaboradora por sus ataques hacia ‘Sálvame’ y compartir los éxitos de Antena 3 en redes sociales. Sin embargo, lo que ha revelado ahora la madre de Chayo Mohedano da un vuelco a toda esta historia.

La oferta de Vasile para reforzar ‘Sálvame’

Y es que pese a que en los últimos años, Rosa Benito ha sido uno de los principales azotes de La fábrica de la tele por todo lo sucedido con su hija Chayo Mohedano y su yerno, que están implicados en la Operación Luna, anteriormente conocida como Operación Deluxe; parece que la colaboradora pudo haber vuelto al que fue su programa.

Así, lo ha revelado la propia Rosa Benito a la defensa de un fan en Twitter dejando claro que era ella la que no quería trabajar en los programas de Telecinco. «Me sentaron el año pasado, me invitaron a una comida y me dijo Vasile me haces falta en ‘Sálvame’ a lo que yo les contesté (había otra persona) ahora es tarde señor», asegura Rosa.

Una oferta que le habría llegado hace más de un año pues tal y como recalca Rosa Benito también se la hicieron a Terelu Campos; que en su caso si aceptó volver como presentadora primero de ‘Sálvame Lemon Tea’ junto a María Patiño y posteriormente como nueva presentadora de ‘Sálvame’ junto a la propia Patiño los viernes así como con Adela González en ausencia de Jorge Javier.

De este modo, todo apunta a que los planes de Paolo Vasile y La fábrica de la tele pasaban por reforzar ‘Sálvame’ tras la crisis de audiencia que ha vivido en los últimos tiempos tras la llegada de ‘Tierra amarga’ a las tardes de Antena 3. Y para rearmar el programa de Jorge Javier, el ya ex-consejero delegado de Mediaset intentó fichar a ex-colaboradores que tanto dieron a ‘Sálvame’ en sus inicios como Rosa Benito o Terelu Campos.