¿Quiénes son los nuevos concursantes de ‘Pasapalabra’ que sustituyen a Rafa Castaño y Orestes?

‘Pasapalabra’ ha recibido dos nuevos concursantes este viernes tras el histórico bote de Rafa Castaño.

Después de que Rafa Castaño hiciera historia de la televisión este jueves al llevarse el bote más alto de la historia de ‘Pasapalabra‘ de 2.272.000 euros, el concurso ha recibido este viernes a dos nuevos concursantes. Y si, decimos dos, porque las reglas del programa no permiten que Orestes Barbero continúe en el programa.

Así, cuando un concursante se lleva el bote de ‘Pasapalabra’, el otro concursante debe abandonar también el concurso. Así, Orestes Barbero dice adiós al concurso de Antena 3 después de 360 programas y de haberse llevado 214.000 euros. No obstante, el burgalés volverá a tener la oportunidad de regresar al programa en un futuro.

Por eso, este viernes, Roberto Leal recibía en el plató de ‘Pasapalabra’ a dos nuevos concursantes. «Bienvenidos a ‘Pasapalabra’, como verán no tenemos silla azul. Ahora lo que vendría a decir mucha gente, ‘ha habido empate entre Rafa y Orestes’. No, no ha habido empate, lo que pasó ayer aquí ha pasado a ser historia de la televisión», reconocía el presentador dando paso al vídeo resumen del bote que consiguió Rafa Castaño.

Justo después, Roberto Leal presentaba a los dos nuevos concursantes de ‘Pasapalabra’. Por un lado, en el equipo naranja aparecía Jorge, profesor de infantil de Aranjuez (Madrid) con dos hijos de 12 y 9 años, y que tiene la misma edad que el propio presentador. Es decir, 43 años.

Mientras que en el equipo azul se situaba Alejandra, que reconocía estar nerviosa en su primer día. La nueva concursante también procede de Madrid, es periodista y tiene tres hijos de 13, 11 y 7 años. «Me gusta mucho la cocina», aseveraba.