Rafa Castaño: «Pago mucho a Hacienda del bote de ‘Pasapalabra’, pero voy a tener muy buena vida»

Hablamos en exclusiva con Rafa Castaño, el concursante que se ha llevado el bote más alto de la historia de ‘Pasapalabra’.

Es sin duda el hombre del día. Rafa Castaño ya ha hecho historia de la televisión y se ha convertido en el concursante que se ha llevado el premio más alto de la historia de ‘Pasapalabra‘. Lo hizo tras completar el rosco del tirón en menos de dos minutos. Un programa que también ha hecho historia en las audiencias al convertirse en el bote más visto de la historia del concurso.

En plena vorágine de sentimientos y felicitaciones tras la emisión del Rosco, en El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Rafa Castaño. El sevillano nos cuenta cómo vivió el momento en el que completó el rosco del tirón y los segundos de silencio de Roberto Leal. Además nos confiesa si cree que fue un rosco sencillo.

También hablamos con Rafa Castaño sobre que le parece que Hacienda se lleve casi la mitad del bote y si considera injusto que Orestes Barbero tenga que abandonar el concurso después de que él haya completado el rosco.

¿Qué sientes al saber que has hecho historia de ‘Pasapalabra’ y has pulverizado casi todos los récords de audiencia?

Estoy contento porque he logrado algo que quería lograr. No pienso en si lo ha visto más o menos gente, si es un hecho histórico, sino que al final por lo que estudias es para llevártelo sea como sea y lo vea quien lo vea. Pero estoy muy contento y abrumado por todo.

Rescatando tu otra profesión de periodista, ¿cómo titularías tu gesta en ‘Pasapalabra’ y en la historia de la televisión?

Pff me pillas ahora fuera de juego. No sé «Un zabro le da dos millones de euros a Rafa Castaño». Y ya que la gente pinche para ver lo que es zabro que como hay que hacer titulares para que la gente pinche (risas).

Lograste hacer el rosco del tirón, ¿Cómo fue el momento de llegar a la “z” y los segundos que pasaron hasta que Roberto dijo que habías acertado?

En todo rosco hay cuatro palabras difíciles, dos de diccionario y dos de enciclopedia. Ya había dicho tres, y claro cuando digo la «s» que es la tercera difícil sé que me queda una difícil pero no sé cuándo viene. Voy contestando y me di cuenta cuando contesté la «y» que tenía que ser la «z» porque las otras habían sido normales. Y claro llegué con mucha expectación porque más de una vez me he quedado escuchando y no tenía ni idea pero cuando escucho la definición y digo joe que me la he mirado y estudiado, con tranquilidad la dije. No estaba 100% seguro de que era esa pero si muy seguro de lo que había dicho. Y entonces hasta que Roberto dijo que sí y cayó el confeti, no fui consciente de que me lo había llevado.

Rafa Castaño en las instalaciones de Atresmedia tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’

El hecho de haber hecho el rosco del tirón puede parecer fácil y que haya gente que piense que te lo han dejado en bandeja, ¿qué les dirías? ¿Crees que fue un rosco fácil?

Les diría que se presenten al casting y lo hagan, que están perdiendo una oportunidad maravillosa de ganar dinero. Cuando aciertas muchas pasa. También se decía injustamente que las de Orestes eran más fáciles que las mías porque él contestaba más rápido que yo. Al final la gente que está en sus casas muchas veces no se da cuenta de que contesta cuando tu ya la has dicho. Yo les diría que se lo piensen participar porque a lo mejor tenemos grandes participantes en el banquillo y estamos perdiéndonoslos (risas).

Cuando un concursante gana un concurso se habla mucho del dinero que se lleva Hacienda. En tu caso de tu premio de 2.272.000 euros se lleva casi la mitad, ¿Qué piensas de eso? ¿Te parece injusto?

Me parece por un lado que yo voy a tener muy buena vida con 1.200.000 euros. Y por otro lado, todo aquello de lo que yo me beneficié, fundamentalmente educación y sanidad pública ahora también hay que pagarlo. Quién me lo pagó a mí, me benefició a mí y ahora yo lo pagaré para que otras personas se beneficien y me parece maravilloso.

¿Pero te parece injusto que en casos como el tuyo que os esforzáis mucho por llegar a ganar un bote Hacienda se lleve tanto dinero como ha habido gente que lo ha criticado? ¿Crees que se debería bajar el baremo en casos así?

No, para nada. Creo que es una cuestión de que las leyes son así. Yo no soy quien para decir que tenga que ser o no así. Y al final ya te digo, pago mucho pero también recibo mucho y me quedo con eso.

Hay muchos que no entienden que Orestes quede automáticamente excluido del concurso a partir de hoy, ¿crees que esa norma puede ser injusta y había que quitarla?

Es verdad que de primeras puede parecer injusto. Porque es injusto que Orestes no gane un bote y confío en que con el tiempo le vuelvan a llamar y se lo lleve. Pero realmente si Orestes siguiera jugaría por un bote de 100.000 euros y eso sí que sería injusto para él. Porque después de tanto tiempo sería injusto que se llevara un bote bajo. Creo que Orestes se merece un bote alto y espero que con el tiempo lo conseguirá.

Rafa y Orestes, rivales y amigos en ‘Pasapalabra’

¿Ha sido duro estar tanto tiempo dedicado a ‘Pasapalabra’ tanto ahora como en tu anterior etapa en Telecinco?

Creo que ha sido más duro que nunca porque las otras veces quizás no me implicaba del todo o no me lo creía del todo. Pero como esta vez habían quitado el programa de Telecinco, pensaba que no iba a volver a concursar. Y la invitación que nos hicieron por el 20 aniversario del programa la sentí como la última bala. Y en ese sentido ha sido duro porque he renunciado a trabajar, a estudiar, solo he estado estudiando para el programa e incluso en mis ratos libres me dedicaba a estudiar, y lo que leía, mi consumo de cultura que es lo que me define era un medio para alcanzar el fin del bote. Ha sido duro y me alegro de que haya caído el bote porque he renunciado a muchas cosas.

¿Has pagado algún precio por ese tiempo que has dedicado únicamente al concurso, a qué has tenido que renunciar que te haya costado más?

Bueno, no he pagado un alto precio. Es verdad que al final tienes que ir preparando tu vida si no te lo llevas. Y es verdad que es jugártela, porque renuncias a trabajar, renuncias a estudiar y sino gano el bote tendría que mirar oposiciones o mirar algún trabajo que quizás tendría que haber ido sembrando antes. En ese sentido te la juegas, pero el bote te permite vivirlo con tranquilidad. No ha sido un sacrificio altísimo, evidentemente sería frívolo decirlo, pero en lo personal y en lo profesional te la juegas.

Has hablado mucho ya de en qué gastarías el dinero, pero ahora que ya te has llevado el bote, ¿tienes muy claro lo que vas a hacer? ¿Qué planes tienes con tu vida profesional a partir de ahora?

Es obvio que ganar tanto dinero te permite si quieres incluso estudiar otra carrera, empezar un nuevo camino. Pero ahora mismo me lo tomo con tranquilidad. Es verdad que quiero invertirlo, no quiero tener el dinero dormido en el banco. Pero lo más importante estos meses es no pensar en el dinero, estar tranquilo y no tener ninguna reacción ni decisión impulsiva con la cabeza caliente. Creo que tengo que esperar, también el dinero te lo ingresan meses después, no me lo ingresan ahora. Y eso me servirá también para escuchar asesores, para informarme y tomar la decisión.

Ahora que has ganado ‘Pasapalabra’, ¿te planteas participar en algún otro concurso? Este jueves Roberto Leal dijo en ‘Espejo Público’ que te encantaría ir a ‘Tu cara me suena’, ¿es verdad?

Eso lo escuché y luego le escribí a Roberto un WhatsApp, no es que me encantara. Hablando un día en el programa en la pista musical de coña dije ya lo que me faltaría es ir a ‘Tu cara me suena’, pero no, no está en mis planes. Y tampoco está en mis planes seguir saliendo en la tele porque esto ha sido una exposición excesiva, mira que estaba acostumbrado a salir en la tele pero no a este nivel. Y también ganar tanto dinero te permite decir que bueno quizás ya no te hace falta.