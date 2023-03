Este es el dinero que se lleva Orestes en ‘Pasapalabra’ realmente tras un año y medio

Orestes Barbero perdió el duelo frente a Rafa Castaño, que se proclamó ganador del bote más alto de la historia de ‘Pasapalabra’.

Rafa Castaño ha pasado a formar parte de las páginas de la historia de la televisión al convertirse este jueves en el flamante ganador del mayor bote entregado en ‘Pasapalabra‘. El concursante sevillano se llevó la friolera de 2.272.000 euros ante 4,5 millones de espectadores y un galáctico 37,4% de cuota de pantalla. En la otra cara de la moneda, Orestes Barbero que, pese a ser el más veterano en el concurso, cayó derrotado.

Es más, el burgalés ni siquiera tuvo la opción de participar, pues su contrincante consumó otro hito histórico más allá de la estratosférica suma de dinero: completar las 25 palabras que conforman El Rosco en un solo turno. Algo que tampoco tiene precedentes y que fue realmente agridulce para quienes han seguido durante tantos meses este reñido y apasionante duelo.

Ahora, Orestes Barbero queda automáticamente excluido de ‘Pasapalabra’ y no podrá continuar ampliando su trayectoria en el programa pese a no llevarse un céntimo del bote. Es una regla de oro que se contempla en las bases del formato, que se aplica a rajatabla y que suele generar bastante controversia cada vez que se reparte un premio.

Tanto es así que, en cuanto Rafa Castaño se proclamaba vencedor, los espectadores no tardaban en lamentar que Orestes no pueda seguir optando al nuevo bote y consideraron «injusto» que se vea forzado a ceder su plaza a otro aspirante. Desde entonces, muchos usuarios están pidiendo en redes que se le otorgue una nueva oportunidad. Sin embargo, la norma es inflexible y eso, lamentablemente, no va a ocurrir.

No obstante, para relativizar la pena de la otra media España que prefería que fuera Orestes el que se llevase ese millonario bote, hay que destacar que no se va con las manos vacías ni mucho menos. El joven se lleva una cantidad de dinero nada desdeñable: 214.000 euros acumulados por las 359 entregas que ha sumado a lo largo del año y medio que ha permanecido en ‘Pasapalabra’. Un buen pellizco que consuela la tristeza de haberse quedado a las puertas. En 15 ocasiones se había quedado a una sola palabra de completar El Rosco. La miel en los labios.