Patricia Donoso abandona definitivamente ‘Supervivientes’ y este es el duro castigo

A pesar de la insistencia de Jorge Javier, Patricia Donoso ha abandonado ‘Supervivientes 2023’ una semana después de su estreno.

Patricia Donoso suma un nuevo capítulo sobre su intención de abandonar ‘Supervivientes 2023‘. La concursante ha vuelto a poner contra las cuerdas al programa y al propio Jorge Javier Vázquez, quien no ha dudado en advertirle de las graves consecuencias que su abandono va s suponer. A pesar de ello y tras varios días compartiendo su pesar por participar en el concurso, Donoso ha acabado abandonando el reality tan solo una semana después de su estreno.

Dicho momento se ha vivido en ‘La Palapa’ cuando Jorge ha sacado el tema al apuntar: «Yo hoy he llegado a la reunión y estamos con el tema Patricia Donoso casi desde que empezó el concurso y en algún momento lo tenemos que parar». Por su parte, la concursante ha comentado: «Lo tenemos que parar, lo dije yo. Esto de ir y volver en la barca me tiene cansada hasta a mí. Veo que este no es mi entorno, no me voy a adaptar nunca y lo que voy a hacer es minar a mis compañeros y eso es lo que no puedo hacer».

A pesar de estas declaraciones, el catalán ha intentado por todos los medios que Patricia permaneciese en el reality. «¿Tú sabes la cantidad de veces que he escuchado a gente que ha durado muchísimo en el concurso que se quería ir a las 24 horas?», le ha preguntado. A pesar de ello, la superviviente le ha respondido: «Lo sé y sé las consecuencias que me pueden acarrear. Me conozco muy bien. Sé perfectamente que cuando digo una cosa la mantengo y quizá lo que más me duela es que nos separen televisivamente, pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy. Imagínate lo mal que estoy que a ti que es lo que más quiero, pero estoy dispuesta».

«Sabes que eso lo más probable es que se pueda producir», le ha vuelto a advertir Jorge Javier. «Imagínatelo que hasta ese punto estoy. Todo eso lo he pensado», ha recalcado la hasta ahora concursante al verse incapaz de continuar. Viendo la situación, Vázquez le ha colocado contra las cuerdas al asegurar que, de querer irse, Patricia debería comunicar en ese instante su decisión.

«Si esto tiene que suceder tiene que ser ya porque evidentemente tenemos que enviar a otro concursante. A mí me encantaría que te quedarás, pero si tú has decidido que no… Sabes que esto va a tener consecuencias. Sabes que pasaremos mucho tiempo sin tener ningún tipo de relación, cosa que a mí me duele», ha aseverado Jorge en referencia a un veto en la cadena.

«Si es lo que decides, tienes que abandonar la Palapa», han sido las últimas palabras del conductor de la gala. Tras ello, Patricia Donoso ha recogido sus pertenencias y ha abandonado, materializando así el abandono que llevaba días anunciando.