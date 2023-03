Pedro Piqueras ha repasado su trayectoria profesional en ‘Planeta Calleja’ y ha recordado cómo se fraguó su fichaje por Telecinco con Paolo Vasile.

Pedro Piqueras se ha retrotraído a sus orígenes en la profesión periodística y a cómo se gestó su salto a la televisión en su participación en ‘Planeta Calleja‘. Un salto que se produjo de la mano de Pilar Miró en el año 1988. Y precisamente sobre su trayectoria en la pequeña pantalla desde entonces ha querido ahondar Jesús Calleja.

«Tú has estado en Televisión Española, Antena y Telecinco», ha introducido el aventurero. «Sí, he estado muy a gusto en todas partes y cuando no he estado a gusto pues he encontrado una salida», ha empezado diciendo el periodista. «¿Cómo te ofrecieron venir a Telecinco?», se ha interesado. «Yo estaba en RNE de director general y, en ese momento, un día, cuando ya se me acababa la excedencia y teóricamente tenía que volver a Antena 3, vi que realmente no había un gran interés por que volviera a los informativos de Antena 3. Por lo que fuera. Eso me llevaba hacia la radio, pero yo no podía irme a la radio. Siendo director de RNE, irme a otra radio era una cosa que estaba fea», ha explicado.

Y ha desvelado cómo fue Paolo Vasile el que le dio la oportunidad de hacer lo que en Antena 3 no querían por razones que todavía hoy desconoce: «Un día me crucé con Paolo Vasile en el aeropuerto de Barajas. Él llegaba y yo salía y me dijo ‘Piqueras, tenemos que hablar un día’. Y así fue. Me dio su tarjeta y yo la verdad es que no le llamé. Y un día hablando con un amigo en común me dijo ‘oye, Paolo Vasile está interesado en hablar contigo’ y entonces me ofreció entrar en Telecinco. La verdad es que en ese momento me dio la oportunidad de volver a hacer informativos en televisión».

Por otro lado, Jesús Calleja se ha interesado por algo que siempre ha suscitado bastante morbo: la línea ideológica de los informativos que dirige en Telecinco. «¿No hay líneas editoriales en tu informativo?», le ha cuestionado. «Yo digo que nuestra línea editorial es contar lo que hay, contarlo y contarlo asegurándonos que es veraz lo que decimos. Creo que también puede haber algo de ideología porque a veces es muy difícil escapar de lo que has pensado un tiempo en tu vida, pero yo intento que el informativo sea equilibrado», ha sentenciado de forma tajante.