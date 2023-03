Jordi Évole logra que Juan José Ballesta confiese la verdadera razón de su desaparición

Este domingo, 26 de marzo, La Sexta emitió una nueva entrega de ‘Lo de Évole’. En esta ocasión, con Juan José Ballesta como protagonista. El actor se abrió en canal con Jordi Évole, con el que repasó destacados momentos de su carrera profesional, pero con el que también habló de su vida más personal.

Tal y como él mismo reconoce, ha pasado unos años muy complicados, tras dos separaciones. Actualmente, ha regresado a Parla, donde vive con su madre. «Cuando me dejan lo paso fatal», admitió el protagonista de ‘El Bola’ al comienzo del programa. Aunque lo ha pasado «muy mal», ahora dice estar «de lujo» viviendo con su familia.

El año pasado, Juan José Ballesta se vio envuelto en una serie de polémicas. Motivo por el cual tomaba la decisión de desaparecer de la vida pública. Varios medios de comunicación, entre ellos ‘Socialité’, se hicieron eco de esta desaparición, asegurando, incluso, que el actor estaba en paradero desconocido y que ni siquiera sus amigos sabían dónde se encontraba.

«No desaparecí», aclara a Jordi Évole

En un momento de la entrevista, Jordi Évole no dudó en preguntarle al respecto. «Yo siempre he sabido dónde estaba y mi familia y amigos también. Lo que pasa es que la prensa sensacionalista especula mucho», asegura el exconcursante de ‘MasterChef Celebrity’, dejando claro que «no desaparecí. Lo único que hice fue desaparecer de las redes sociales, estaba muy estresado».

De hecho, fueron su madre y su representante quienes le recomendaron que dejara las redes. «Me enganché a Instagram, a poner ‘stories’ y a contar toda mi vida ahí», reconoce Juan José Ballesta. Fue precisamente en esta red social donde el actor hizo algunas publicaciones que generaron un enorme revuelo. En una de ellas, aparecía conduciendo a 180 kilómetros por hora. Una polémica que Évole también quiso recordarle.

El intérprete no se excusa en absoluto: «Bueno, fue un error mío que no volverá a repetirse nunca más. Eso fue una metedura de para de la que me arrepiento, y ya está. No puedo decir más, cada uno es consecuente con sus actos. Ya pedí perdón, y no lo volveré a hacer».

Pero este no fue el único polémico momento que ha protagonizado en los últimos meses, y así se lo recordaba el presentador: «Te he visto cabrearte también con los periodistas. Con una reportera a la que le enviaste audios». En este caso, Juan José Ballesta sí que justificó su actitud: «Empezaron a hablar mal de mí en un programa y a decir cosas de mí. Que era un delincuente, tonterías que no eran. Me sentó muy mal. Le escribí a la chica y le dije que para hablar de mí que se lavara la boca. Esas cosas son tonterías y no tendría que haber escrito a nadie ni haberme pronunciado, porque no me beneficia», sentencia.