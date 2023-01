Al descubierto el paradero de Juan José Ballesta 132 días después de su alarmante desaparición

Tras 132 días desaparecido, Juan José Ballesta ha reaparecido junto a su hijo y su hermana. ‘Socialité’ ha desvelado el paradero del actor, para tranquilidad de sus más allegados

Al principio del pasado mes de diciembre, ‘Socialité‘ se hizo eco de la preocupación que había en el entorno de Juan José Ballesta. Sus amigos advertían que hacía tiempo que no sabían nada de él. El actor tenía el móvil apagado y no daba señales de vida. Si bien sus padres les tranquilizaron aclarando que se encontraba muy centrado en un nuevo proyecto profesional.

«Nos dicen que ahora mismo está muy centrado en un nuevo proyecto que tiene y que se ha alejado del móvil porque estaba muy saturado. Con respecto al teléfono apagado, nos dicen que no tendría cobertura en el lugar en el que se encuentra», comentaban desde el programa de Telecinco.

Apenas una semana más tarde, los amigos de Juan José Ballesta insistían en su preocupación, ya que éste no cogía el teléfono a nadie, lo que consideraban muy extraño. «Iniciamos una investigación porque los amigos de Juanjo Ballesta no consiguen hablar con él. De hecho, nosotros no podemos llamarle y tiene el teléfono apagado», informaban desde ‘Socialité’.

El actor amenazó a una reportera de ‘Fiesta’

Por si esto fuera poco, unos días antes de desaparecer, el ganador de un Goya por la película ‘El Bola’ cargaba duramente contra una reportera de ‘Fiesta’. Así lo mostraban unos audios destapados en el programa de Emma García, en el que se puede escuchar al actor amenazando a Arabella Otero, una de sus reporteras. Lo hacía después de que en ‘Ya es verano’ se emitieran unas imágenes suyas destrozando mobiliario de un hospital, perdiendo completamente los papeles. Y no solo en centro, sino también se le ve en el parking dando un puñetazo a un bolardo.

Tras la emisión de estas imágenes, Juan José Ballesta explotaba contra la profesional: «Sinvergüenza, que eres una sinvergüenza. No te preocupes que esto lo vamos a solucionar. Que nos vamos a ver tú y yo la cara, que te vas a arrepentir de haberme intentado joderme. Que ya te lo dije, que soy actor de cine, no soy ningún comediante de estos».

Al ver que no recibía respuesta de la reportera, el intérprete insistía: «Oye, que te ha dado igual, ¿no? Por lo que veo. Tanto que estás en línea, que te veo que estás en línea. Bueno pues ahora tendré yo que hacer lo que tenga que hacer». «Listilla, que eres una listilla. Te dije que te estuvieras quieta», sentenciaba, muy enfadado, el actor.

El actor reaparece en la nieve junto a su hijo y su hermana

Según destapó ‘Fiesta’ en aquel momento, fue su representante el que le dio un toque de atención, y le recomendó que se apartara de las redes sociales. Además, le echó la bronca por cómo sus polémicos vídeos perjudicaban a su imagen.

Pues bien, ahora, tras 132 días desparecido, Juan José Ballesta ha salido de su ‘escondite’. Lo ha hecho para escaparse a la nieve, junto a su hermana y su hijo. El actor aparece en un trineo, disfrutando de un día con dos de las personas a las que más quiere. Por las imágenes parece que está feliz, cosa que tranquilizará mucho tanto a sus amigos como a sus seguidores. También se le ha podido ver practicando deporte en el gimnasio.