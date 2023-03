Gloria Camila despotrica con esta crudeza contra Rocío Carrasco y toma una firme determinación

Gloria Camila no puede más. Así lo ha reconocido ella misma en un post publicado en sus redes sociales, donde se ha mostrado totalmente devastada ante el odio que recibe a diario. Por ello, ha tomado una drástica decisión, al menos, hasta que logre reponerse.

Si hace unos días la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado decidía hacer su cuenta de Instagram privada para que solo pudieran verla sus seguidores, ahora ha dado un paso más y ha decidido abandonar las redes. Esta decisión llega unos días después de que se conociera que los tribunales le habían dado la razón a su hermana, Rocío Carrasco, en su batalla judicial.

Junto a un vídeo en blanco y negro en el que se la ve llorando, Gloria Camila ha anunciado su adiós a Instagram: «No tenéis ni la más remota idea de mi vida, de cómo la he sentido y vivido durante estos 27 años. Os ancláis en episodios del pasado, y no avanzáis. Me aparté de muchas cosas, y hoy lo hago de Instagram, unas semanas».

Además, ha dejado claro que no pretende ir de víctima: «No quiero dar pena para nada. Es lo último que quiero mucho, además, hay mucha gente que está pasando por lo mismo que yo. Estamos curándonos el corazón, el alma y la vibra. Jamás he indagado en mis temas de salud mental, más allá de lo que puedo expresar sobre mi exterior y como me siento. Pero nunca os he dado el nombre de lo que tengo ni la medicación que tomo ni cuantas sesiones llevo de terapia».

Gloria Camila comunica el cierre de su cuenta de Instagram

«Tengo un cuadro ansiosodepresivo», reconoce Gloria Camila

Sin embargo, en el texto inicialmente retirado de sus redes sociales, pone nombre a su diagnóstico, una mezcla de ansiedad y depresión: «A día de hoy, me tuvieron que subir la medicación por tener pesadillas heavys, por estar nerviosa diariamente, por no encontrar soluciones, y por sentirme asqueada y odiada por la sociedad en la que vivimos. Tengo un cuadro ansiosodepresivo. Y esto, duramente, me va tirando hacia abajo».

Gloria Camila también ha contado que lleva asistiendo a terapia desde que participó en ‘Pesadilla en el Paraíso’: «Llevo desde julio del 2022 en terapia, con una psicóloga maravillosa, y desde diciembre de 2022 en terapia con una psiquiatra. Salí de ‘La Granja’ con un 90% de ansiedad. Estuve 3 semanas sin salir de casa. Llorando día sí, día también».

«No sabéis qué trato en mis terapias, yo no trato en especial el tema de mis haters, trato de mis traumas, los cuales son día sí y día también recordados por vosotros», prosigue. Pero va mucho más allá, y reconoce que todo este odio empezó cuando comenzó a emitirse la segunda parte de la docuserie de su hermana, ‘En el nombre de Rocío’: «Hoy he decidido que no merezco el ataque gratuito y denigrante que recibo día tras día, sobre todo desde que salió en la televisión la serie documental ‘En el nombre de Rocío’. Hay libertad de expresión, por supuesto, pero creo que hay límites que no debemos sobrepasar», sentencia.