Falete se abre como nunca y hace esta dura confesión personal en ‘Déjate querer’

Falete acudió a ‘Déjate querer’, donde concedió a Paz Padilla una de sus entrevistas más sinceras. El artista reconoció que sufre parálisis braquial desde su nacimiento

Este sábado, 3 de marzo, Telecinco ha emitido una nueva entrega de ‘Déjate querer’, el programa antes presentado por Toñi Moreno y ahora conducido por Paz Padilla. Esta nueva entrega, contó con Falete como uno de sus invitados famosos. Antes de sorprender a su madre, el cantante concedió a Paz Padilla una de sus entrevistas más personales.

Según contó, nació pesando seis kilos cuando su madre, Isabel, tan solo tenía quince años. Al nacer, le detectaron parálisis braquial. Así lo explicó él mismo: «El parto fue complicado porque mi madre tenía quince años y yo pesaba seis kilos. Al sacarme, después de varias horas, me hice daño en la clavícula y tengo una parálisis braquial».

La presentadora quiso saber cómo le afecta esta enfermedad en su día a día. Falete explicó que «en la movilidad. No puedes terminar de mover la mano bien, no puedes llevar el brazo hacia arriba, tienes unas ciertas limitaciones». Paz se interesó por este tema, por lo que no dudó en preguntarle si ha sentido algún complejo por este motivo a lo largo de su vida: «Yo, afortunadamente, no sé qué significa esa palabra. Gracias a Dios. Invito a toda la persona que lo sienta que sea valiente y no le dé cabida a esa palabra en su vida», sentenció el artista, llevándose una gran ovación del público

Paz Padilla y Falete en ‘Déjate querer’

«Nunca me he sentido rechazado», asegura el cantante

Además, ha querido dejar claro que jamás se ha sentido rechazado por su forma de ser: «Nunca me he sentido rechazado, ni en la escuela ni en la familia. De pequeño no me ponía trajes de cola porque no los tenía pero sí cogía los manteles de la mesa o una toalla».

Falete acudió al programa de Telecinco para dar una bonita sorpresa a su madre, quien está pasando por un mal momento. «Últimamente está de capa caída, se preocupa más por cosas de los demás que por las suyas propias. Está apática, perdiendo esa alegría que siempre ha tenido», aseguró el cantante, visiblemente preocupado.

Cuando la tenía frente a frente, le ha explicado el motivo de su sorpresa: «Quiero ponerte las pilas. Soy un pesado, pero lo soy porque tú lo vales muchísimo. Tienes una edad para pensar en ti. Es el momento de quererte y de que empieces a disfrutar para estar bien, contenta, y nosotros te tengamos aquí muchos años disfrutándote. No quiero a una madre luchadora, que ya la he tenido, quiero que luches por ti misma. Ya que hablas del amor, aprende a quererte tú». Finalmente, madre e hijo se fundieron en un tierno abrazo.