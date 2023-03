Este es el nuevo trabajo de Marta Riesco en Telecinco y aclara por qué quedó apartada

Marta Riesco ha regresado este sábado a ‘Fiesta’ tras semanas apartada por su baja médica.

Desde que se coló en una conexión en directo de Cristina Porta en ‘Sálvame’ nombrando a Borja Prado, el presidente de Mediaset no se había vuelto a saber nada de ella. Pero ahora Marta Riesco ha vuelto a Telecinco tras semanas apartada de la televisión y de su trabajo.

Pese a que se publicó que Telecinco le había apartado de su puesto como reportera y que su nombre estaba entre los trece rostros famosos vetados por la nueva cúpula directiva junto a Rocío Carrasco, Rosa Benito o Bárbara Rey; Marta Riesco retoma desde este fin de semana su puesto como redactora de ‘Fiesta’.

La vuelta de Marta Riesco a ‘Fiesta‘ se produce después de haber recibido el alta médica. «Creo que he hecho muchos avances y me merezco seguir luchando. No quiero estar con 35 años en mi casa y sin trabajar por un problema de salud mental«, asegura Marta Riesco en su cuenta de Instagram.

«Hay gente que me ha decepcionado en este camino increíble. Se ha dicho que yo estaba pasando una depresión, es cierto que yo tuve una pero gracias a dios no estoy en este momento de mi vida. El diagnóstico por el que he estado de baja este tiempo lo sabemos el médico, mi familia y yo. Todo lo que se digan son especulaciones», explica en el vídeo Marta Riesco.

«He tenido que leer muchas informaciones totalmente falsas y gente que ha aprovechado que estoy de baja y que no me puedo pronunciar y estoy en un momento débil en lo laboral para arremeter contra mí y cosas que son totalmente falsas. He cometido muchos errores de responder a personas que no debería haber respondido porque luego ellas han ganado su dinero contestándome y han hecho negocio», sentencia Marta Riesco dejando entrever que va a poner demandas.

¿Qué ocurrirá con su trabajo en ‘Fiesta’?

Ahora queda por ver cuál será el nuevo puesto de Marta Riesco en ‘Fiesta’ y si retomará su papel como reportera o como si ya sucedió hace un año en ‘El programa de Ana Rosa’ si será relegada a la redacción. Y es que cabe recordar que estos últimos tiempos, la reportera ha sido muy dura contra Telecinco y La fábrica de la tele y llegaba a apelar a la policía y a Irene Montero.

Asimismo, el hecho de que el nombre de Marta Riesco se encuentre entre los rostros vetados por la cadena, hace entrever que lo más probable es que por el momento no veamos a la periodista delante de las cámaras y quede relegada a otra función.