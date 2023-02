Marta Riesco boicotea el directo de ‘Sálvame’ con lo que ha hecho sin pudor: «Maleducada»

Marta Riesco se interponía en el directo de Cristina Porta en ‘Sálvame’ y evitaba que Ortega Cano y Gloria Camila pudieran ser entrevistados.

Tras fichar hace dos meses como colaboradora, ‘Sálvame‘ retaba este miércoles a Cristina Porta a acudir de reportera especial a un evento que se celebraba en las Ventas al que iba a acudir Victoria Federica y también José Ortega Cano. Y cuando la colaboradora convertida en reportera se disponía a entrevistar al torero y a Gloria Camila, Marta Riesco se interponía en su camino provocando un desencuentro entre ambas.

Así, nada más llegar José Ortega Cano y su hija Gloria Camila, Cristina Porta comentaba los estilistas. «Vamos a ver si podemos preguntarles porque tenemos la revista con la exclusiva de Ana María Aldón y yo creo que se les va a borrar la sonrisa que tienen», comentaba la colaboradora mientras se veía al torero y a su hija acercarse a la zona de la prensa.

Tras ello, Cristina Porta relataba como Gloria estaba haciendo bromas en la distancia con Marta Riesco, que se encontraba como reportera de ‘Fiesta’. «Hay muy buen rollo entre ellas. Marta Riesco que lleva una foto con Ortega Cano y Ana María así que vamos a ver», relataba la colaboradora de ‘Sálvame’ sobre lo que estaba viviendo en primera persona.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez le decía a Cristina Porta que podría preguntarle a Marta Riesco por la portada de Lecturas que asegura que Antonio David ha malmetido para que su hija no tenga relación con Olga Moreno. «Ya le he preguntado, pero es que se ha cambiado de sitio porque no quiere estar a nuestro lado», explicaba Porta.

Mientras Rafa Mora le solicitaba a su compañera que se atreviera a preguntarle en directo a Marta Riesco. «No mejor que no», respondía dejando entrever que no era muy buena idea. Justo cuando Ortega Cano y Gloria Camila se acercaban a la zona en la que estaban Cristina Porta y Marta Riesco, la reportera de ‘Fiesta’ copaba todo el protagonismo sin dejar preguntar a su compañera.

Porta, rotunda contra Riesco: «Es un poquito maleducada»

Y es que Marta Riesco le proponía un juego para ‘Fiesta’ evitando así que Cristina Porta pudiera contestar. «Chicos estamos en directo en ‘Sálvame'», soltaba Cristina mientras Marta seguía con lo suyo. «Marta tu estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo«, le pedía Porta para poder preguntarles pero sin conseguirlo.

«Es bastante complicado al lado de Marta Riesco, es un poquito maleducada«, soltaba entonces Cristina Porta llevándose el aplauso de todos sus compañeros. «Muy bien Cristina, es que es muy fuerte», se oía decir a Belén Esteban. También el Maestro Joao y Lydia Lozano opinaban lo mal compañera que había sido Marta Riesco tomando todo el protagonismo. «Qué feo, qué feo», aseveraba Lydia.

«Bueno maleducados los tres. Marta y Ortega Cano y Gloria Camila que no se han parado», apostillaba Kiko Hernández. «Si, pero estamos en la misma cadena. Y todo el mundo sabe en un photocall que si hay un programa en directo tiene preferencia el programa en directo si eres buena compañera. Y ella estaba fastidiando a la compañera. Qué feo, la periodista», sentenciaba Lydia Lozano.