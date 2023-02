Belén Esteban, a la yugular de Cristina Porta en su regreso a ‘Sálvame’ al llamarle como la llama

Belén Esteban ha reaparecido en ‘Sálvame’ tras sus vacaciones y ha protagonizado un tenso rifirrafe con Rafa Mora y Cristina Porta.

Tras casi tres semanas fuera del programa, Belén Esteban ha reaparecido este miércoles en ‘Sálvame’ después de que hace unos días rompiera el silencio y aclarara que seguía en el programa pese a los rumores de despido. La colaboradora relataba que había estado de vacaciones por Los Ángeles y California.

Y tras unas semanas fuera del programa, Belén Esteban ha vuelto con ganas de hablar de todo y de todos. Por eso, a la hora de analizar la supuesta infidelidad de Marta López Álamo a Kiko Matamoros que llevó a que el colaborador sufriera una subida de tensión el pasado lunes no se ha quedado callada enfrentándose duramente con Rafa Mora y Cristina Porta.

Todo se producía después de que Belén Esteban diera un paso al frente al confesar que a ella también le llegó la información pero que no se la creyó y por eso no consideró decírselo a Kiko Matamoros. Tras ello, Rafa Mora tomaba la palabra para defender que durante el paso de su amigo y compañero por ‘Supervivientes’, su novia Marta no salió a ningún sitio. «Eso no es verdad», le corregía Belén Esteban provocándose un altercado entre ellos.

«Es que no te enteras nada de lo que estoy diciendo», le replicaba Rafa Mora. «No, tú eres el más listo de la clase«, le contestaba Belén de malas formas. «Estás muy acelerada. Escúchame, si no me escuchas seguro que no nos podemos entender», le pedía Rafa Mora antes de contar cómo el intentó que Marta López Álamo saliera varias veces con él. «Es que no es verdad, porque Marta salía muchas veces con Alejandra Rubio», insistía Belén.

Justo después era Cristina Porta el que criticaba a Miguel Frigenti por saber la información y callársela todo este tiempo por miedo a Kiko Matamoros. «Qué cojones tenemos con Frigenti y que pocos tenemos con otras personas«, soltaba a gritos Belén Esteban iniciándose así un nuevo enfrentamiento entre la de Paracuellos del Jarama y la periodista deportiva.

«Ni que fueras tú la Oprah, la americana»

Belén Esteban se enfrenta a Rafa Mora y Cristina Porta en ‘Sálvame’

Así, Cristina Porta recordaba como Miguel Frigenti ya dio una información falsa de la familia de Fran Antón y luego tuvo que recular porque le iban a denunciar. «Hombre es que yo me ponen una denuncia y digo hasta luego también», le decía Belén a lo que Jorge Javier le cuestionaba. «Hombre a todos cuando nos han puesto una denuncia hemos estado con los huevos de corbata», incidía Belén. «Pues contrasta antes de dar una información», le matizaba Porta. «Ni que fueras tú la Oprah, la americana, no te jode«, le espetaba Belén sin miedo. «Vosotros tenéis narices con Frigenti pero no con Kiko Matamoros», volvía a soltarles Belén Esteban. «Baja los decibelios», le pedía Rafa Mora.

Belén a Porta "Ni que fueras tú la Oprah#yoveosalvame pic.twitter.com/WroQdZBMKQ — MaryGH2 (@Mary202085797) February 1, 2023

Lejos de quedarse ahí el asunto, Belén Esteban proseguía intentando dar su opinión y comparar lo que estaba sucediendo con Kiko Matamoros con lo que se había hecho con otros colaboradores. Pero Rafa Mora le cortaba y provocaba que se produjera un nuevo rifirrafe entre ellos. «¿Puedo acabar con el presentador que me ha preguntado? Gracias», le soltaba a su compañero. «Pero estamos todos juntos en una tertulia o esto es el programa de Belén», se quejaba Rafa Mora.

«Cariño, me ha preguntado Jorge Javier, no me ha preguntado Rafa Mora», le espetaba Belén Esteban. «Cuando acabes tu monólogo avisanos y colaboramos todos», le contestaba él. «Venga habla tu cariño», le soltaba. «Es que me parece una falta de respeto», se quejaba Rafa. «Cuando acabe él me das la palabra», le solicitaba Belén a Jorge Javier. «¿Pero por qué os enfadais?», se preguntaba Cristina Porta. A lo que Belén respondía que «yo no me enfado, vengo más feliz que una perdiz». «Pues no se nota», contestaban al unísono Rafa y Cristina.