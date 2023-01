El verdadero motivo que hay tras la desaparición de Belén Esteban de ‘Sálvame’ sin previo aviso

Belén Esteban ha roto su silencio y ha explicado el motivo por el que ha desaparecido de ‘Sálvame’ las últimas semanas.

Los espectadores de ‘Sálvame’ se habrán percatado de que en las dos últimas semanas, Belén Esteban se ha ausentado de su puesto de trabajo. Tan solo apareció un día en una conexión desde Paracuellos del Jarama aprovechando que el programa se había desplazado a su barrio para intentar hablar con Gustavo, el chófer de María Teresa Campos.

Desde entonces, nada se ha sabido de Belén Esteban. Ese mismo día, Jorge Javier Vázquez aprovechó para reprocharle a su compañera que no se hubiera preocupado por él después de que salieran rumores de su posible despido de Mediaset tras la salida de Paolo Vasile.

Ahora ha sido Belén Esteban la que ha querido zanjar los rumores de su posible despido de ‘Sálvame’ tras dos semanas apartada del programa de La fábrica de la tele. Así, la colaboradora ha confesado a todos sus seguidores en Instagram que su ausencia en el programa se ha debido a que ha estado de viaje junto a su familia por EEUU.

«Mucha gente me ha preguntando dónde estaba, hasta decían que me habían echado de ‘Sálvame’… pues no, he estado con toda mi familia de vacaciones. Doce días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando», asegura la colaboradora dejando claro que tan solo se encontraba de vacaciones. Junto al texto, se puede ver a la propia Belén Esteban visitando el parque temático ‘Pacific Park’ en Santa Mónica, una ciudad situada en California, muy cerca de Los Ángeles.

En otro post, Belén Esteban ha mostrado cómo también ha aprovechado este viaje para acudir al festival de reggeaton Calibash 2023, donde ha podido ver en concierto a Karol G, Farruko y Becky G, como se puede apreciar en los vídeos que ha compartido en su cuenta de Instagram.