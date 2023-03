Emma García frena en seco a un colaborador de ‘Fiesta’ por el comentario machista que se le oye

Emma García no dudó en pararle los pies al abogado Jorge Albertini por lo que dijo de las mujeres al hablar de Shakira.

La ruptura de Shakira y Piqué sigue en boca de todos a raíz de las canciones con dardazos que le ha lanzado la cantante colombiana al padre de sus hijos. Este sábado, ‘Fiesta‘, el programa de Emma García analizaba la entrevista que había concedido Shakira a ‘El punto’, el programa informativo de Televisa.

Entre los colaboradores se situaba el abogado Jorge Albertini, que se muestra muy crítico con la cantante por «victimizarse» y «rentabilizar» la situación. Aprovechando su presencia, el programa de Telecinco quería saber si Shakira podría haberse saltado el «pacto de no agresión» que firmaron con el divorcio.

«Habría que leer realmente en qué consistió ese pacto, pero podemos entrever que era uno de no agresión mutua. Hablamos de personas sumamente educadas, con un nivel intelectual un poco más elevado de la media. Que eso no quiere decir que luego no hagan las tropelías que hacen con la familia. No obstante, hablamos de personas que saben cómo ganar dinero y monetizar este tema», le explicaba Jorge Albertini a Emma García.

Mientras la psicóloga Lara Ferreiro salía a defender a Shakira llevándose los aplausos de todo el público. «¿Por qué te molesta que facture si tú también lo haces con tu trabajo?», le soltaba. «Primero, hay veces que este servidor no ha cobrado. Segundo, porque por encima del trabajo y el dinero está la vocación. Solamente eres en el momento que haces», le replicaba Jorge Albertini.

Al escuchar al abogado, Emma García se mostraba muy clara. «Jorge me estás perdiendo», le espetaba la presentadora de primeras. «Soy abogado, tengo que liarte», bromeaba él. «Pues a mí no me vas a liar. Por un lado, tenemos a Shakira, que su modo de vida es cantar y además tiene sentimientos. Por otro, tenemos a Piqué, que está pagando lo que ha hecho», le soltaba Emma García.

Rápidamente, Jorge Albertini reaccionaba con un comentario muy polémico. «¡Cómo son las mujeres! ¡Qué crueldad!», comentaba el abogado. «No, no, no, esto no es una cuestión de hombres o mujeres, es una cuestión de personas», le frenaba en seco Emma García. «Hay hombres infieles y mujeres infieles. Hay hombres a los que les rompen el corazón y mujeres a las que les rompen el corazón. Y te aseguro que el dolor es el mismo», sentenciaba la presentadora.