Emma García ha frenado en seco a Ana María Aldón, por 21aludir en ‘Fiesta’ a su hija Gema en una situación muy comprometida en ‘Supervivientes’

No es la primera vez que Emma García saca los colores a Ana María Aldón en ‘Fiesta’. Y este sábado, 11 de marzo, lo ha vuelto a hacer mientras hablaban de un vídeo que se ha vuelto viral esta semana en las redes sociales. El protagonista del mismo es Rafa, un joven sevillano que, con apenas 12 años, imita a la perfección la voz de Rosalía.

La dependienta del quiosco al que suele acudir el joven le grabó cantando y lo compartió en Instagram, donde incluso llegó a recibir la respuesta de nuestra cantante más internacional. «Estoy segura de que dentro de unos años, que ojalá estemos en ‘Fiesta’ o en algún otro programa, vendrás a cantar algún tema. ¡Y ojalá te traigas a la quiosquera!», ha bromeado Emma García con los protagonistas del vídeo, sentados en las gradas del público.

Ya en el set de los colaboradores, la presentadora ha resaltado la importancia de «la alegría, la pasión y las ganas. Además, hacen muy buena pareja los dos. Uno siente por dentro, la otra siente por fuera». Aurelio Manzano, por su parte, ha valorado muy positivamente el que «Rosalía haya recogido el guante»: «Es un mensaje que ha dado la vuelta al mundo. Seguro que le ha dado mucha emoción».

Ana María hace un comentario sobre su hija que no la deja bien parada

«Nos ha encantado conocerles», ha reconocido Emma García antes de que Ana María Aldón, sin venir a cuento, le espetara a su compañero: «Aurelio, ¿has visto como todo el mundo no se levanta como mi hija? Mi hija se levanta de mal humor y este chiquillo se levanta con esa alegría que ilumina la casa, la calle y todo». De esta forma, la diseñadora hacía referencia a un rifirrafe que había tenido su hija Gema con Raquel Mosquera en ‘Supervivientes 2023’ y de lo que trataron anteriormente en el programa.

Sin embargo, este comentario no ha gustado demasiado a Emma García, y así se lo ha hecho ver: «Pero, hija, no pongas ahora a tu hija así, que la dejas mal», «La habéis puesto vosotros, yo no», se ha defendido Ana María, recordando que han sido ellos los que han emitido el vídeo al comienzo de la tarde.

Para calmar las aguas, la presentadora ha querido aclarar la situación: «No, no. La Aldón no me ha entendido bien. Digo que no la saques a relucir en este momento, porque no queda bien. Estamos hablando de alegría y dices que tu hija no es así, pues… ¡Si te estoy ayudando!». «De todas formas, me gustaría saber cómo te levantas tú por las mañanas. Igual se lo has inculcado tú a tu hija», ha bromeado la conductora de ‘Fiesta’ antes de pasar a otro tema.