Ana Rosa tiene a Risto Mejide delante y se atreve a llamarle así en su cara

Ana Rosa Quintana recibía este jueves en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ a Risto Mejide. El presentador de ‘Todo es mentira’ acudía para promocionar el lanzamiento de ‘Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach’, su nuevo libro en el que habla de la historia de amor del músico y su segunda mujer, dieciséis años menor que él.

Aprovechando su visita, Ana Rosa Quintana y Risto Mejide se sentaban frente a frente en un chester. Pero a diferencia de ‘Viajando con Chester’, aquí el publicista no era el entrevistador sino el entrevistado. «Es la primera vez que viene como Risto Mejide, porque siempre venía a promocionar programas y ahora viene como autor», destacaba la presentadora al presentarle.

Más allá de hablar de este nuevo libro de Risto Mejide y de su visión de las parejas con gran diferencia de edad como en su caso tanto con Laura Escanes como con su actual pareja; Ana Rosa Quintana no ha dudado en hacer referencia en el cambio que ha experimentado el presentador desde sus inicios en televisión hasta ahora.

«¿Estás cambiando profesionalmente? Y te lo digo de verdad. Durante muchos años hiciste un papel de malote, de antipático. El que decía cosas que a nadie le gustaba escuchar. Ahora estás en otra etapa profesional, por lo que veo», reflexionaba Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa, sin cortapisas: «Eras muy antipático»

Risto Mejide en su visita a ‘El programa de Ana Rosa’

A lo que rápidamente Risto Mejide le corregía asegurando que «no considero que haya hecho un papel, eso se imposta». «Bueno, pero eras muy antipático«, le espetaba sin pudor Ana Rosa Quintana. «»Si te pones a cantar y cantas mal, yo te digo que cantas mal. Era un trabajo, mi trabajo era valorar a la gente», se defendía él.

Sin embargo, con el paso del tiempo y de los años, Risto Mejide ha encontrado su lugar en televisión más allá de su papel como jurado. «Ahora prefiero hacer otras cosas. He pasado de las afirmaciones a las preguntas, que me gustan mucho más. Me gusta más Chester, donde pregunto, conozco y no juzgo a la otra persona. Me lo paso mejor, pero es que eso no lo sabía cuando empecé en la tele», reconocía.