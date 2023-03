Alonso Caparrós, tocado y hundido pide «no seguir» en ‘Sálvame’ por este fuerte varapalo

Alonso Caparrós ha roto a llorar en ‘Sálvame’ por problemas personales y ha suplicado entre lágrimas ausentarse de su puesto: «Necesito unos días»

Este pasado miércoles Alonso Caparrós se derrumbaba en pleno directo en ‘Sálvame’ de forma completamente inesperada. En un momento dado del programa de Telecinco, el colaborador ha roto a llorar y ha hecho una confesión a sus compañeros, que no daban crédito a lo que estaba pasando.

Todo ha ocurrido después de un comentario irónico de Kiko Matamoros y Kiko Hernández sobre su actitud pasiva durante el transcurso del espacio. Ha sido entonces cuando el colaborador se ha roto por completo y ha reconocido, entre lágrimas, el difícil momento personal que está atravesando.

«Estábamos comentando que si Alonso Caparrós está vivo», ha soltado Matamoros, sin imaginarse por un momento lo que estaba a punto de suceder. Con los ojos vidriosos y la voz quebrada, su compañero ha dicho: «Tengo que decirlo y os pido disculpas. Antes de entrar le he dicho al director que me disculpara. Me han pasado últimamente una serie de cosas que no voy a contar a nivel personal que me tienen un poco fuera de mí».

Adela González no ha dudado en preguntarle que qué le ocurría y si quería compartirlo. «No es el momento, pero me siento un poco ausente. Solo lo he dicho porque quería disculparme. Prefiero que me deis unos días y si queréis os lo cuento», se ha excusado el hijo de Andrés Caparrós, que inmediatamente ha sentido el cariño y el apoyo de todos sus compañeros.

«Necesito unos días. No quiero seguir»

No obstante, aunque ha preferido no aportar más detalles, Alonso Caparrós sí que ha explicado el motivo de su silencio: «Ahora está reciente. Está vivo y activo, necesito unos días para poder… No quiero seguir, no es el momento. Estoy ausente pero tengo mis motivos… Son personales, sentimentales y tienen su repercusión en mi día a día en todos los aspectos».

Pese a la insistencia de sus compañeros, que le han preguntado si se trata de su relación con Angélica, él ha preferido guardar silencio. Y solo ha querido dejar claro que es cierto que está ausente, por lo que ha pedido perdón: «Os pido disculpas porque es cierto que me siento un poco ausente… Necesito unos días». «Os pido por favor que no me preguntéis más», ha terminado suplicando al resto de colaboradores.

«No hace falta que nos cuentes nada. Lo que quiero es que estés bien», ha zanjado Kiko Matamoros, dándole un cariñoso abrazo. Y es que, Alonso Caparrós siempre ha sido muy sincero a la hora de hablar de sus problemas familiares y personales. Por eso, bastante gordo tiene que ser para que, de momento, prefiera guardar silencio. Por lo menos hasta que se recupere.