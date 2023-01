Escandalizados todos ante la revelación sexual de Alonso Caparrós con Terelu Campos en el ‘Deluxe’

Alonso Caparrós se sometió al polígrafo de ‘Viernes Deluxe’ para destapar toda la verdad sobre Gustavo, el chófer y confidente de María Teresa Campos.

Este viernes, 27 de enero, Alonso Caparrós ha pasado de ser colaborador a uno de los invitados de ‘Viernes Deluxe’. El presentador ha aceptado someterse al polígrafo de Conchita para destapar toda la verdad sobre Gustavo, el chófer y mano derecha de María Teresa Campos, y que últimamente está en entredicho por su supuesta traición a la familia Campos.

Gustavo y Alonso Caparrós forjaron una amistad durante el año 1992 en la redacción de ‘Pasa la vida’, el programa en el que él trabajaba entonces. Ambos conectaron en seguida, convirtiéndose en buenos amigos. Incluso Caparrós ha recordado que el chófer le ayudó a conquistar a Terelu Campos, con la que mantuvo un breve affaire.

Alonso cree que lo que ha dicho Kiko sobre Gustavo es verdad

Nada más empezar el polígrafo, el colaborador se ha mostrado muy crítico con el que un día fue su amigo: «Nos conocemos desde el año 92 y la imagen que se está dando de Gustavo no tiene nada que ver con la realidad. Ahora es difícil romper una lanza en favor de él porque las informaciones que se han dado no le dejan en buen lugar. Yo siempre he sostenido que muchas de las cosas que estaba contando Kiko Hernández eran verdad».

Según Alonso Caparrós, Gustavo ha grabado en varias ocasiones a los miembros de la familia Campos para “protegerse ante posibles problemas futuros”. La máquina de Conchita también le ha dado la razón cuando ha confesado que cree que Terelu y Carmen van a echar a Gustavo en cuanto tengan oportunidad. Además, el colaborador ha asegurado que cree que el chófer estará en el testamento de María Teresa Campos, ya que esta siempre le ha considerado como a un hijo más. Sin embargo, esto no haría ninguna gracia a las hijas de la presentadora.

El hijo del veterano periodista Andrés Caparrós, también ha comentado que le consta que Gustavo piensa escribir unas memorias sobre los 30 años que lleva al lado de María Teresa. Además, aunque no cree que el trabajador esté esperando el momento de enfrentarse a Terelu y a Carmen, sí que considera que podría hacerlo en el caso de que la situación con ellas empeore.

Gustavo ayudó a Alonso a conquistar a Terelu

Pero, sin lugar a dudas, las palabras más escandalosas y que han dejado en shock a todos sus compañeros han tenido lugar cuando el invitado ha contado aspectos íntimos de su relación con Terelu Campos, a la que Gustavo, según él, le ayudó a conquistarla. «Trabajábamos los tres en el programa y Gustavo me avisaba cuándo llegaba Terelu a su camerino», explica el colaborador, quien, además, ha recordado que su primera vez con Terelu fue en casa de la periodista.

Dada la insistencia de los colaboradores, Alonso Caparrós confesaba que se llegó a enamorar de la actual presentadora de ‘Sálvame’. Pero cree que él para la hija de María Teresa Campos no fue demasiado importante: «Yo me enamoré de ella, me gustaba de verdad (…) Me quedé prendado, pero yo para ella era un juego».

Además, ante Jorge Javier reconoció que lo pasó mal. «Cuando lo que tú sientes no es correspondido y los encuentros carnales no acaban como quieres que acaben pues…», lamentaba el tertuliano al tiempo que revelaba por qué resultaron infructuosos: «A ella le pasaba lo que le pasó ayer a Pilar Vidal en ‘Sálvame’. Se quedaba dormida y yo entonces me iba». Una confesión que escandalizaba a todos en plató. Por último, Alonso zanjaba el asunto admitiendo que «como para no enamorarse en aquella época de Terelu», ya que, en su opinión, «era un bombón».