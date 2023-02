Se monta la mundial entre Javi y Claudia en ‘Solos’ y todo acaba de la forma más imprevisible

Claudia visitó a su expareja, Javi, en el pisito de ‘Solos’, donde está conviviendo con Mario. Ambos protagonizaron un duro reencuentro, pero acabaron de la manera más inesperada.

Claudia Martínez ha estado, este martes 31 de enero, en el plató del debate de ‘La isla de las tentaciones 6′, pero lo que ni por asomo se podía imaginar es que, tras una conexión con el pisito de ‘Solos’, donde están conviviendo su expareja, Javi, con Mario, iba a acabar visitando a su ex, con el que previamente había protagonizado un tenso momento desde el plató y que fue a más durante su reencuentro.

Sandra Barneda conectó con el piso de ‘Solos’, en el que se encuentran Mario y Javi. Lo hizo para pedirle al primero que fuera al plató parar estar junto al resto de colaboradores del debate. Sin embargo, Javi y Claudia se enzarzaban en un fuerte encontronazo en directo durante esta conexión.

«¿Te suena alguno de los dos? ¿Quién te cae mejor ahora?», le ha preguntado la presentadora a Claudia. A lo que ésta ha respondido: «Los dos, a Mario, a ti te quiero mucho, ya lo sabes». Respuesta que ha provocado las risas de Javi. Una actitud que ha hecho explotar a la joven: «Sí, ríete, ríete».

Claudia visita a Javi en el pisito de ‘Solos’

Tras este tenso momento, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con el piso para hablar con Javi. «Me he quedado preocupada por ver a Javi así, tengo que mandar a alguien. Claudia tú eres la que más le conoces», ha comentado la presentadora. Y ella, sin pensárselo dos veces, se ha plantado en el piso para dejarle las cosas claras a su expareja y decirle a la cara todo lo que le está molestando de él.

La exconcursante de la quinta edición de ‘La isla de las tentaciones’ no entiende por qué Javi sigue diciendo que llevan un mes sin verse, cuando quedaron el domingo. «Me estás cansando ya. Mira como tiemblas, estoy harta de tus mentiras. No puedes decir que llevas un mes sin verme y ayer me dijiste que quieres volver conmigo. Déjame en paz, si hablas de mi dices la verdad, sino no hables», ha dicho Claudia muy enfadada.

Sin embargo, Javi ha negado haberle mandado estos mensajes, pero ella se ha propuesto mostrarlos para dejarle en evidencia: «Deja de ir de algo que no eres. En la isla me porté mal y llevo seis meses machacándome por eso». Ambos han protagonizado un tenso cruce de reproches, en los cuales ha salido a colación una posible persona con la que Javi podría estar saliendo o habría tenido algo en los últimos días.

La expareja se despide entre abrazos y gestos de cariño

En la siguiente conexión de Sandra Barneda con el piso, se han podido ver más lágrimas, reproches y muchas dudas. “¿Por qué me haces esto a mí? Es que no puedo más. Me estoy volviendo loca», le recriminaba ella al tiempo que le pedía «zanjar esto. Tú por tu camino, yo por el mío». Javi, por su parte, le echaba en cara que haya entrado a la casa a desestabilizarle: «¿A qué entras aquí? ¿No podías haberte esperado a verme fuera? ¿Qué quieres que lo vea la gente?».

Pero, poco a poco, la tensión se ha ido rebajando y, cuando han vuelto a conectar con ellos, estaban abrazados en la cama, mientras hablaban de todo lo que les está pasando. Al ser interrumpidos por Sandra Barneda, ella ha comentado, entre risas: «Ahora se pensarán que nos estamos liando».

Además, Javi le ha pedido a Claudia que se quede a dormir, pero ella ha preferido marcharse. Eso sí, antes, se han despedido con cariño, aunque han querido dejar claro que no ha habido beso entre ellos. «¿Me puedes dar un abrazo bien?», le ha pedido ella antes de salir por la puerta. «Si te he dado diez abrazos ya», le ha espetado Javi antes de darle el último.