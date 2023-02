Jorge Javier apela a Olga Moreno para que se atreva a esto tras filtrarse la traición de Antonio David

Jorge Javier Vázquez cree que Olga Moreno debería dar un paso al frente tras destaparse la artimaña de Antonio David para romper su relación con Rocío Flores

Nadie entendía el motivo por el que Rocío Flores había prácticamente eliminado de su vida a Olga Moreno, la que hasta hace nada era su segunda madre, su amiga, su confidente… Ni siquiera la llamada ‘Marea Azul’, seguidores de la familia Flores-Moreno y detractores de Rocío Carrasco, entendían la fea actitud de la joven con la exmujer de su padre.

Pues bien, este miércoles, 1 de enero, la revista ‘Lecturas’ publicaba el motivo por el que, al parecer, se habría roto la relación entre Rocío Flores y Olga Moreno. Y de ser cierto, no dejaría nada bien parado a Antonio David Flores, pues de nuevo volvería a utilizar el mismo modus operandi que utilizó cuando se separó de Rocío Carrasco. La propia Marta López, amiga de la sevillana desde que coincidieron en ‘Supervivientes’, reconocía que a Olga Moreno «le han dado la patada».

Según la citada revista, Antonio David le habría dicho a su hija que su exmujer le había sido infiel con Agustín Etienne, su representante y actual pareja, antes de que él iniciara su relación con Marta Riesco. Este mismo miércoles, Jorge Javier Vázquez ha dado en ‘Sálvame’ su opinión acerca de la portada: «La noticia que da ‘Lecturas’ no nos sorprende a nadie, conociendo las artimañas… Para el engranaje de la familia, la noticia conviene que se la crean tanto el padre como la hija para que todo siga funcionando como hasta ahora. A la familia le viene bien y por eso no habrá ninguna negativa por parte de Rocío Flores, para el relato le viene muy bien que la enemiga y la mala sea Olga y ellos seguir siendo los buenos».

Jorge Javier da un consejo a Olga en ‘Sálvame’

Tras lo cual, Kiko Hernández, lanzaba la pregunta que todo el mundo se hace: «¿Pero Olga no va a dar una palmada en la mesa y decir se acabó, no mientas más sobre mí?». El presentador tiene muy claro su respuesta: «Olga no va a hablar porque si destapa esa mentira se cae toda la baraja entera, y se lo va a tragar todo. Olga conoce perfectamente cómo funciona el ser y todas sus artimañas y ya sabe a lo que se está exponiendo. Si ella destapa esa mentira empieza a saltar todas las mentiras y ella sale perjudicada porque ella ha participado en muchas de esas mentiras».

Aun así, Jorge Javier cree que Olga Moreno debería dar un paso al frente e incluso se atreve a darle un consejo: «A ella por ahora le siguen conviniendo todas sus mentiras, hasta que llegue el día que tire de la manta y diga ‘hasta aquí’. Pero ese día tendrá que hablar sinceramente y sabrá que va a quedar mal. Tiene que aceptar que durante muchos años también ha mentido… Olga si da una entrevista no tiene que ir a campo amigo. Tiene que ir a pecho descubierto, a lo que sea y con la verdad por delante», sentencia el presentador.