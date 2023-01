‘Fiesta’ reprende a Ana María Aldón tras descubrir este dato filtrado por Paloma García-Pelayo

Los colaboradores de ‘Fiesta’ y Emma García se han enfrentado a Ana María Aldón por no dar la exclusiva del divorcio a su programa.

Si hay una colaboradora que suele convertirse en una de las estrellas de ‘Fiesta‘ es Ana María Aldón. Raro es el fin de semana que la ya ex mujer de Ortega Cano no es protagonista de alguna de las noticias del día. Y este domingo, no iba a ser menos después de que se haya publicado que el torero y ella ya han firmado el divorcio.

De hecho, el programa presentado por Emma García comenzaba este domingo con la presentadora dando la bienvenida a Ana María Aldón, que se situaba en el centro del plató rodeada por todos sus compañeros a modo de interrogatorio. Y es que si hay algo que ha molestado en el programa de Unicorn Content es que fuera Paloma García-Pelayo quien dio la noticia en ‘El programa de AR’ y no ella misma en su programa.

Tras ser acusada de haberles «traicionado», Ana María Aldón dejaba claro de primeras que ella no había «filtrado nada» después de que Beatriz Cortázar le dijera que era «poco generosa» con su programa. «Las noticias siempre han salido y no ha sido de mí. Pero quizás tengas razón en que tendría que haberlo dado yo», reconocía.

El tirón de orejas de Beatriz Cortázar y Emma García

Pero Beatriz Cortázar insistía en que Ana María no se había portado bien con ‘Fiesta’. «Este programa ha apostado mucho por ti desde el minuto uno. Cuando tengas una noticia, tú eres un personaje guste o no, que no seas generosa, por lo menos, con tu programa. Se llama remar a favor de tu programa», le recriminaba la colaboradora.

«Yo felicito a Paloma García Pelayo por haber descubierto que nos habíamos divorciado, pero lo que me extraña es que haya tardado más de una semana en enterarse, firmamos el divorcio hace ya diez días y nadie, excepto ella, parecía saberlo», sentenciaba entonces Ana María Aldón asegurando que ella no había filtrado la noticia.

«Yo no se lo había contado ni a mi hija, ni siquiera lo sabían mis hermanos, yo puedo asegurar que de mi boca no ha salido esa información, ojalá Paloma diga quién se lo ha contado«, aseveraba tras las preguntas que le hacían sus compañeros al respecto de la noticia del divorcio.

También la dirección de ‘Fiesta’ se había sentido decepcionada con Ana María Aldón por no haberles adelantado a ellos la noticia del divorcio. «Yo creo que podrías habérnoslo contado, con toda naturalidad; mira Emma, me he divorciado pero prefiero no hablarlo, y listo», le terminaba diciendo Emma García tirándole de las orejas.